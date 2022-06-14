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  4. Украинки узнали потенциальных соперниц в плей-офф Кубка Билли Джин Кинг
ITF
14 июня 2022, 17:10 |
344
1

Украинки узнали потенциальных соперниц в плей-офф Кубка Билли Джин Кинг

Жеребьевка состоится 16 июня

14 июня 2022, 17:10 |
344
1
Украинки узнали потенциальных соперниц в плей-офф Кубка Билли Джин Кинг
ФТУ

16 июня в Лондоне состоится жеребьевка матчей плей-офф Кубка Билли Джин Кинг, в котором примет участие и сборная Украины. 

На этой стадии будет 16 команд. Сборная Украины попала в число несеяных, поэтому сыграет с кем-то из списка сеяных.

Потенциальные соперники сборной Украины: Франция, Германия, Румыния, Латвия, Япония, Бразилия, Китай и Сербия.

Раунд плей-офф запланирован на 11-12 ноября этого года. Победители попадут в раунд Квалификации. Проигравшие будут соревноваться в своих региональных турнирах группы I в следующем году.

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Источник Billie Jean King Cup
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На француженок наши с ними хорошо играют)))
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