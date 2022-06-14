Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эвертон установил ценник на Ришарлисона
Англия
14 июня 2022, 15:40 | Обновлено 14 июня 2022, 15:51
258
0

Эвертон установил ценник на Ришарлисона

«Ириски» хотят выручить за своего ведущего игрока не менее 70 млн евро

14 июня 2022, 15:40 | Обновлено 14 июня 2022, 15:51
258
0
Эвертон установил ценник на Ришарлисона
Getty Images/Global Images Ukraine. Ришарлисон

Нападающий «Эвертона» Ришарлисон может продолжить карьеру в другом клубе.

Однако, по данным источника, игрок не покинет ливерпульский клуб за сумму меньшую, чем 70 млн евро.

«Эвертон» хочет выручить за своего ведущего игрока как можно денег. Ранее ходили слухи об интересе к футболисту со стороны «Тоттенхэма».

В минувшем сезоне Ришарлисон провел за «Эвертон» 33 матча во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал 5 результативных передач.

По теме:
Орельен ТЧУАМЕНИ: «Мбаппе приглашал меня в ПСЖ, но я хотел в Реал»
ФОТО. Реал провел официальную презентацию Тчуамени
Манчестер Сити купит перспективного французского защитника
Эвертон Ришарлисон трансферы трансферы АПЛ
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sky Sports
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стала известна заявка сборной Украины на матч с Ирландией
Футбол | 14 июня 2022, 11:29 1
Стала известна заявка сборной Украины на матч с Ирландией
Стала известна заявка сборной Украины на матч с Ирландией

В список не попали Яремчук и Пихаленок

Витиньо не хочет возвращаться в Динамо
Футбол | 14 июня 2022, 11:06 0
Витиньо не хочет возвращаться в Динамо
Витиньо не хочет возвращаться в Динамо

Бразильский хавбек намерен сменить клуб

Определился главный претендент на подписание Марсело
Футбол | 13.06.2022, 23:31
Определился главный претендент на подписание Марсело
Определился главный претендент на подписание Марсело
Бойкот российским спортсменам: Андрей Шевченко открыл Спортивный фронт
Футбол | 14.06.2022, 07:58
Бойкот российским спортсменам: Андрей Шевченко открыл Спортивный фронт
Бойкот российским спортсменам: Андрей Шевченко открыл Спортивный фронт
Александр ГОЛОВКО: «Сборной Украины будет сложно. Все наелись футболом»
Футбол | 14.06.2022, 12:44
Александр ГОЛОВКО: «Сборной Украины будет сложно. Все наелись футболом»
Александр ГОЛОВКО: «Сборной Украины будет сложно. Все наелись футболом»
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Российский хоккеист Сокола: «Адекватные люди не станут поддерживать войну»
Российский хоккеист Сокола: «Адекватные люди не станут поддерживать войну»
14.06.2022, 11:55
Хоккей
5 замен теперь навсегда, аут ногами - как вариант. IFAB принял ряд решений
5 замен теперь навсегда, аут ногами - как вариант. IFAB принял ряд решений
13.06.2022, 16:13 11
Футбол
Определен победитель Евро-2022 по мини-футболу
Определен победитель Евро-2022 по мини-футболу
13.06.2022, 06:57 1
Футбол
Девин ХЕЙНИ: «Мы были бы рады провести бой с Ломаченко»
Девин ХЕЙНИ: «Мы были бы рады провести бой с Ломаченко»
13.06.2022, 11:30
Бокс
Ливерпуль заинтересовался услугами Цыганкова
Ливерпуль заинтересовался услугами Цыганкова
13.06.2022, 09:39 15
Футбол
Рейтинг ATP. Джокович утратил лидерство, рекорды Крутых и Белинского
Рейтинг ATP. Джокович утратил лидерство, рекорды Крутых и Белинского
13.06.2022, 10:59
Теннис
Армения U-21 – Украина U-21 – 0:2. Итоговая таблица. Видео голов и обзор
Армения U-21 – Украина U-21 – 0:2. Итоговая таблица. Видео голов и обзор
12.06.2022, 22:05 1
Футбол
В Офисе президента рассказали, сколько оружия Украине нужно для победы
В Офисе президента рассказали, сколько оружия Украине нужно для победы
13.06.2022, 14:05 1
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем