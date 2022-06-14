Эвертон установил ценник на Ришарлисона

Нападающий «Эвертона» Ришарлисон может продолжить карьеру в другом клубе.

Однако, по данным источника, игрок не покинет ливерпульский клуб за сумму меньшую, чем 70 млн евро.

«Эвертон» хочет выручить за своего ведущего игрока как можно денег. Ранее ходили слухи об интересе к футболисту со стороны «Тоттенхэма».

В минувшем сезоне Ришарлисон провел за «Эвертон» 33 матча во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал 5 результативных передач.