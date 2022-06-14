Англия14 июня 2022, 15:40 | Обновлено 14 июня 2022, 15:51
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Эвертон установил ценник на Ришарлисона
«Ириски» хотят выручить за своего ведущего игрока не менее 70 млн евро
14 июня 2022, 15:40 | Обновлено 14 июня 2022, 15:51
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Нападающий «Эвертона» Ришарлисон может продолжить карьеру в другом клубе.
Однако, по данным источника, игрок не покинет ливерпульский клуб за сумму меньшую, чем 70 млн евро.
«Эвертон» хочет выручить за своего ведущего игрока как можно денег. Ранее ходили слухи об интересе к футболисту со стороны «Тоттенхэма».
В минувшем сезоне Ришарлисон провел за «Эвертон» 33 матча во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал 5 результативных передач.
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