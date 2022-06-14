ITF14 июня 2022, 14:27 | Обновлено 14 июня 2022, 14:37
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Снигур стартовала с победы на 100-тысячнике в Великобритании
Дарья в первом круге обыграла соперницу из Греции
14 июня 2022, 14:27 | Обновлено 14 июня 2022, 14:37
310
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Украинская теннисистка Дарья Снигур (№132 WTA) стартовала с победы на травяном 100-тысячнике ITF в Великобритании.
В поединке первого раунде украинка, посеянная под четвертым номером, переиграла Валентини Грамматикопулу из Греции (№189 WTA)
Илкли. Первый круг
Дарья Снигур (Украина) – Валентини Грамматикопулу (Греция) – 6:3, 6:3
Далее по сетке Джейми Леб из США или Рана Акуа Штойбер из Великобритании.
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