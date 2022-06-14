Снигур стартовала с победы на 100-тысячнике в Великобритании

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№132 WTA) стартовала с победы на травяном 100-тысячнике ITF в Великобритании.

В поединке первого раунде украинка, посеянная под четвертым номером, переиграла Валентини Грамматикопулу из Греции (№189 WTA)

Илкли. Первый круг

Дарья Снигур (Украина) – Валентини Грамматикопулу (Греция) – 6:3, 6:3

Далее по сетке Джейми Леб из США или Рана Акуа Штойбер из Великобритании.