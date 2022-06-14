Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Снигур стартовала с победы на 100-тысячнике в Великобритании
ITF
14 июня 2022, 14:27 | Обновлено 14 июня 2022, 14:37
310
1

Снигур стартовала с победы на 100-тысячнике в Великобритании

Дарья в первом круге обыграла соперницу из Греции

14 июня 2022, 14:27 | Обновлено 14 июня 2022, 14:37
310
1
Снигур стартовала с победы на 100-тысячнике в Великобритании
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№132 WTA) стартовала с победы на травяном 100-тысячнике ITF в Великобритании.

В поединке первого раунде украинка, посеянная под четвертым номером, переиграла Валентини Грамматикопулу из Греции (№189 WTA) 

Илкли. Первый круг
Дарья Снигур (Украина) – Валентини Грамматикопулу (Греция) – 6:3, 6:3

Далее по сетке Джейми Леб из США или Рана Акуа Штойбер из Великобритании.

По теме:
Рейтинг WTA. Калинина теряет 3 строчки, Костюк и Ястремская немного в плюсе
Снигур проиграла дебютный матч в основе турнира WTA
Дарья Снигур – Элисон Риск. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Дарья Снигур Валентини Грамматикопулу ITF Илкли
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определился главный претендент на подписание Марсело
Футбол | 13 июня 2022, 23:31 1
Определился главный претендент на подписание Марсело
Определился главный претендент на подписание Марсело

Бразильский защитник может перейти в «Фенербахче»

Ястремская обыграла вторую ракетку Польши на турнире в Бирмингеме
Теннис | 14 июня 2022, 14:26 2
Ястремская обыграла вторую ракетку Польши на турнире в Бирмингеме
Ястремская обыграла вторую ракетку Польши на турнире в Бирмингеме

Даяна стартовала с победы на травяном турнире в Великобритании

Источник: Хави сообщил Пике, что он – обуза для клуба
Футбол | 14.06.2022, 06:00
Источник: Хави сообщил Пике, что он – обуза для клуба
Источник: Хави сообщил Пике, что он – обуза для клуба
Александр ПЕТРАКОВ: «Вся команда переболела после Уэльса»
Футбол | 13.06.2022, 17:55
Александр ПЕТРАКОВ: «Вся команда переболела после Уэльса»
Александр ПЕТРАКОВ: «Вся команда переболела после Уэльса»
Калинина уступила Касаткиной на старте травяного турнира в Берлине
Теннис | 13.06.2022, 14:26
Калинина уступила Касаткиной на старте травяного турнира в Берлине
Калинина уступила Касаткиной на старте травяного турнира в Берлине
Новини партнерів
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Spectra
Может быть на своем любимом покрытие себя покажет)
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Общий зачет Формулы-1: Ферстаппен уходит в отрыв, Перес впереди Леклера
Общий зачет Формулы-1: Ферстаппен уходит в отрыв, Перес впереди Леклера
12.06.2022, 15:50 1
Авто/мото
Бойкот российским спортсменам: Андрей Шевченко открыл Спортивный фронт
Бойкот российским спортсменам: Андрей Шевченко открыл Спортивный фронт
14.06.2022, 07:58 5
Футбол
Пятов признался, почему досрочно покинул сборную Украины
Пятов признался, почему досрочно покинул сборную Украины
13.06.2022, 00:12 2
Футбол
Рейтинг ATP. Джокович утратил лидерство, рекорды Крутых и Белинского
Рейтинг ATP. Джокович утратил лидерство, рекорды Крутых и Белинского
13.06.2022, 10:59
Теннис
Мудрик поведал, что Петраков сказал игрокам в перерыве матча с Арменией
Мудрик поведал, что Петраков сказал игрокам в перерыве матча с Арменией
13.06.2022, 13:23 1
Футбол
Чемпионка ОИ-2016 объявила о завершении карьеры в 28 лет
Чемпионка ОИ-2016 объявила о завершении карьеры в 28 лет
13.06.2022, 19:26
Теннис
Роман ЯРЕМЧУК: «Голы – это не работа Малиновского»
Роман ЯРЕМЧУК: «Голы – это не работа Малиновского»
12.06.2022, 10:43 4
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Рой Джонс, на чьей ты стороне?»
Владимир КЛИЧКО: «Рой Джонс, на чьей ты стороне?»
12.06.2022, 20:15 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем