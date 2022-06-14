Даяна Ястремская – Магда Линетт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

14 июня украинская теннисистка Даяна Ястремская (№79 WTA) начнет выступления в рамках травяного турнира WTA 250 в Бирмингеме.

В первом круге основы украинка сразится против Магды Линетт из Польши (№65 WTA). Встреча состоится первым запуском, время начала – 13:00 по Киеву.

Ранее девушки играли дважды, украинка пока не проигрывала.

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