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  4. Даяна Ястремская – Магда Линетт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
14 июня 2022, 13:00 | Обновлено 14 июня 2022, 13:05
896
0

Даяна Ястремская – Магда Линетт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Бирмингеме

14 июня 2022, 13:00 | Обновлено 14 июня 2022, 13:05
896
0
Даяна Ястремская – Магда Линетт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

14 июня украинская теннисистка Даяна Ястремская (№79 WTA) начнет выступления в рамках травяного турнира WTA 250 в Бирмингеме.

В первом круге основы украинка сразится против Магды Линетт из Польши (№65 WTA). Встреча состоится первым запуском, время начала – 13:00 по Киеву.

Ранее девушки играли дважды, украинка пока не проигрывала.

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WTA Бирмингем смотреть онлайн Даяна Ястремская Магда Линетт
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Источник Sport.ua
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