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Лига наций
14 июня 2022, 12:44 | Обновлено 14 июня 2022, 13:02
610
0

Александр ГОЛОВКО: «Сборной Украины будет сложно. Все наелись футболом»

Эксперт высказался о матче с Ирландией

14 июня 2022, 12:44 | Обновлено 14 июня 2022, 13:02
610
0
Александр ГОЛОВКО: «Сборной Украины будет сложно. Все наелись футболом»
УАФ. Александр Головко

Известный в прошлом футболист Александр Головко поделился своими ожиданиями от матча Украины против Ирландии в Лиге наций. 

«Сегодня будет сложный день для сборной Украины. Не столько в футбольном плане, сколько в психологическом. Все уже наелись футболом. Команда в этом цикле проиграла только один матч, но очень важный.

От британских команд мы увидели больше вертикального футбола. Армения понравилась в плане организации обороны. Мы владели мячом большую часть игрового времени, но в первом тайме скорость передач была недостаточной. Во второй половине игры ребята прибавили в этом компоненте и добились результата.

Думаю, что сегодня в воротах будет играть Лунин, а не Ризнык. Матч имеет большую ответственность, так как Украине нужно выходить в Лигу А. 

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Сборная Украины сильнее Ирландии на всех позициях. Помешать нашей команде сегодня может только недооценка. У Александра Петракова и его тренерского штаба достаточно опыта, чтобы настроить команду нужным образом», — сказал Головко. 

Матч Украина – Ирландия состоится 14 июня и начнется в 21:45 по Киеву.

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Источник Футбол 1/2/3
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