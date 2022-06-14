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Лига наций
14 июня 2022, 12:34 | Обновлено 14 июня 2022, 12:38
177
0

Украина – Ирландия. Последний матч июньского марафона сборной

Лига наций – для нации победителей!

14 июня 2022, 12:34 | Обновлено 14 июня 2022, 12:38
177
0
Украина – Ирландия. Последний матч июньского марафона сборной

Сборная Украины провела уже 4 матча за 10 дней, три из них выиграла, один проиграла. При этом мы увидели три варианта национальной команды, начиная от оптимальной до резервной, и собственно микс первых двух команд. На счету каждой по одной победе.

Перед последним матчем Александр Петраков точно не будет рассчитывать на Георгия Бущана и Тараса Степаненко, которые из-за микротравм полученных в матче против Уэльса уже отправились домой. Последний матч и 102-й в карьере (рекордный 47-й сухой) провел за национальную команду Андрей Пятов. Вратарь «Шахтера» уже прощался со сборной после Евро-2021, но вынужден был вернуться в ряды «сине-желтых» из-за кадровых проблем. Теперь, когда за спиной просто россыпь талантов в составе Лунина, Трубина, Потрошителя, Нещерета Пятов может покидать сборную со спокойной душой. И спасибо за игру!

Первый легальный букмекер Parimatch Ukraine оценивает шансы Украины на победу в предстоящем матче в 53,22%, вероятность победы Ирландцев – 19,26%, а то, что матч завершится ничьей – 27,52%.

Под вопросом участие в матче против Ирландии также Андрея Ярмоленко, Александра Сироты и Эдуарда Соболя. Все трое подхватили инфекцию, и смогут ли на 100% поправиться, будет ясно только в день матча.

Однако очевидно, что в матче с Ирландией мы снова увидим неожиданный набор исполнителей. Уж слишком изнурительным показался для Украины матч против Армении (3:0). Кроме того, что украинцы не могли забить до 60-й минуты и весь этот провели активно атакуя, поединок проходил днем, при почти 25°C. Это мягко говоря не самая комфортная для футбола погода, и возобновление после таких матчей занимает больше времени.

Украина с двумя победами занимает первое место в группе Лиги наций. Что касается Ирландии, то команда Стивена Кенни впервые победила в розыгрыше турнира, разбила Шотландию 3:0, и сразу поднялась на вторую позицию турнирной таблицы. Так что нас ждет противостояние лидеров. Собственно, для Украины и Ирландии это будет лишь второй матч в истории, первый был сыгран 8 июня (0:1). И эта победа если и делает украинцев фаворитами следующего поединка, то довольно осторожными, слишком много создали ирландцы у ворот Лунина в последние 15 мин матча в Дублине.

Надеемся, что сил нашим ребятам добавит домашняя арена в Лодзе. В матче против Армении Украина точно чувствовала себя как дома, а это очевидная мотивация побеждать. Кроме того, эта арена фартова для Петракова. В Лодзе его команда U-20 стала чемпионом молодежного чемпионата мира 2019 года. 4 игрока той сборной: Лунин, Бондарь, Попов и Сикан сейчас защищают цвета главной команды Украины. Так что победных традиций ломать не стоит.

Заряжай на своих вместе с Parimatch Ukraine. Лига наций – для нации победителей! Украина – Ирландия. 14 июня. 21:45.

 

По теме:
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футбол Лига наций
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Источник Sport.ua
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