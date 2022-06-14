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  4. Ливерпуль подпишет молодого шотландского защитника
Англия
14 июня 2022, 10:52 |
283
0

Ливерпуль подпишет молодого шотландского защитника

Английский клуб договорился о переходе с Келвином Рэмзи

14 июня 2022, 10:52 |
283
0
Ливерпуль подпишет молодого шотландского защитника
Getty Images/Global Images Ukraine

«Ливерпуль» в ближайшее время подпиште 18-летнего крайнего защитника «Абердина» Келвина Рэмзи. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, «красные» согласовали контракт с шотландским футболистом.

В клубе рассматривают Рэмзи в качестве резервиста для основного правого защитника клуба Трента Александра-Арнольда. 

В сезоне 2021/22 Рэмзи сыграл 33 матча за клуб, забил 1 мяч и сделал 9 ассистов.

Также ожидается, что 14 июня «Ливерпуль» официально объявит о трансфере Дарвина Нуньеса.

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Источник твиттер Фабрицио Романо
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