Ливерпуль подпишет молодого шотландского защитника

«Ливерпуль» в ближайшее время подпиште 18-летнего крайнего защитника «Абердина» Келвина Рэмзи. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, «красные» согласовали контракт с шотландским футболистом.

В клубе рассматривают Рэмзи в качестве резервиста для основного правого защитника клуба Трента Александра-Арнольда.

В сезоне 2021/22 Рэмзи сыграл 33 матча за клуб, забил 1 мяч и сделал 9 ассистов.

Также ожидается, что 14 июня «Ливерпуль» официально объявит о трансфере Дарвина Нуньеса.