БЭЙЛ: «Многие думают, что я часто травмируюсь и играю в гольф. Это не так»

Полузащитник сборной Уэльса Гарет Бэйл, у которого истекает срок контракта с «Реалом», ответил на критику в свой адрес.

«Я был готов играть во многих матчах в Испании, но иногда тебя не ставят в состав, и поэтому люди считают, что ты травмирован.

Многие думают, что я часто играю в гольф, часто травмируюсь, хотя на самом деле это не так. Проблема в том, что люди верят всему, что читают. И это создает определенный образ», - сказал Бэйл.