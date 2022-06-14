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  4. БЭЙЛ: «Многие думают, что я часто травмируюсь и играю в гольф. Это не так»
Испания
14 июня 2022, 08:57 | Обновлено 14 июня 2022, 09:04
279
0

БЭЙЛ: «Многие думают, что я часто травмируюсь и играю в гольф. Это не так»

Валлийский вингер рассказал, почему редко попадал в стартовый состав «Реала»

14 июня 2022, 08:57 | Обновлено 14 июня 2022, 09:04
279
0
БЭЙЛ: «Многие думают, что я часто травмируюсь и играю в гольф. Это не так»
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарет Бэйл

Полузащитник сборной Уэльса Гарет Бэйл, у которого истекает срок контракта с «Реалом», ответил на критику в свой адрес.

«Я был готов играть во многих матчах в Испании, но иногда тебя не ставят в состав, и поэтому люди считают, что ты травмирован.

Многие думают, что я часто играю в гольф, часто травмируюсь, хотя на самом деле это не так. Проблема в том, что люди верят всему, что читают. И это создает определенный образ», - сказал Бэйл.

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Гарет Бэйл
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Источник Goal.com
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