Испания14 июня 2022, 08:57 | Обновлено 14 июня 2022, 09:04
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БЭЙЛ: «Многие думают, что я часто травмируюсь и играю в гольф. Это не так»
Валлийский вингер рассказал, почему редко попадал в стартовый состав «Реала»
14 июня 2022, 08:57 | Обновлено 14 июня 2022, 09:04
279
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Полузащитник сборной Уэльса Гарет Бэйл, у которого истекает срок контракта с «Реалом», ответил на критику в свой адрес.
«Я был готов играть во многих матчах в Испании, но иногда тебя не ставят в состав, и поэтому люди считают, что ты травмирован.
Многие думают, что я часто играю в гольф, часто травмируюсь, хотя на самом деле это не так. Проблема в том, что люди верят всему, что читают. И это создает определенный образ», - сказал Бэйл.
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