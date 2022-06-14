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Лига конференций
14 июня 2022, 08:30 | Обновлено 14 июня 2022, 08:39
59
0

Жеребьевка Q1 Лиги конференций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Процедура пройдет в швейцарском Ньоне 14 июня в 15:00 по Киеву

14 июня 2022, 08:30 | Обновлено 14 июня 2022, 08:39
59
0
Жеребьевка Q1 Лиги конференций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УЕФА

Жеребьевка первого отборочного раунда (Q1) Лиги конференций 2022/23 пройдет в швейцарском Ньоне 14 июня, начало – в 15:00 по Киеву.

В жеребьевке примут участие 60 команд, которые разделили на 6 групп. Команды каждой группы в соответствии с клубными коэффициентами разбили на две корзины. 

Для жеребьевки подготовили две чаши. В первую поместят шары с номерами сеяных команд (от 1 до 5), во вторую – с номерами несеяных (от 6 до 10). Из каждой чаши берут по одному шару и помещают в пустую чашу посередине, где их перемешивают. После этого случайным образом выбирается один из двух шаров и демонстрируется номер, который он содержит. Затем демонстрируется номер из второго шара, и таким образом формируется пара.

Результат распространяется на команды всех групп. Например, если первым выбрали шар с номером 2, а вторым с номером 8, команды с этими номерами из одной группы сыграют друг с другом. Команды с номером из первого шара при этом во всех шести группах проводят первый матч дома. Процедура повторяется для всех остальных шаров в чашах с сеяными и несеяными командами.

Матчи первого отборочного раунда пройдут 7 и 14 июля. В случае необходимости после ответного матча предусмотрены дополнительное время и серия пенальти. Победители пар получат право сыграть во втором отборочном раунде, жеребьевка которого состоится 15 июня.

На следующий день, 15 июня, пройдет жеребьевка второго отборочного раунда ЛК, в которой примет участие полтавская Ворскла. А луганская Заря будет стартовать с 3-го раунда квалификации (Q3).

📺 Видеотрансляция

Лига конференций 2022/23

1-й раунд квалификации, 7 и 14 июля

Группы посева Q1

Сеяные Несеяные

Группа 1

  • 1. Динамо Тбилиси (Грузия)
  • 2. Алашкерт (Армения)
  • 3. Дрита (Косово)
  • 4. Лехия (Польша)
  • 5. Милсами (Молдова)

Группа 1

  • 6. Интер Турку (Финляндия)
  • 7. Паневежис (Литва)
  • 8. Пайде (Эстония)
  • 9. Академия Пандев (Македония)
  • 10. Хамрун Спартанс (Мальта)

Группа 2

  • 1. КуПС (Финляндия)
  • 2. Лячи (Албания)
  • 3. Мура (Словения)
  • 4. Лиепая (Латвия)
  • 5. Кауно Жальгирис (Литва)

Группа 2

  • 6. Сфынтул Георге (Молдова)
  • 7. Ружомберок (Словакия)
  • 8. Дила (Грузия)
  • 9. Гиляни (Косово)
  • 10. Искра (Черногория)

Группа 3

  • 1. Олимпия Любляна (Словения)
  • 2. Будучность (Черногория)
  • 3. Б-36 (Фарерские острова)
  • 4. Гзира Юнайтед (Мальта)
  • 5. Сент-Джозефс (Гибралтар)﻿﻿﻿

Группа 3

  • 6. Борац Баня-Лука (Босния и Герцеговина)
  • 7. Ларн (Северная Ирландия)
  • 8. Дифферданж (Люксембург)
  • 9. Атлетик Эскальдес (Андорра)
  • 10. Лапи (Косово)﻿﻿﻿﻿

Группа 4

  • 1. Бала Таун (Уэльс)
  • 2. Брейдаблик (Исландия)
  • 3. Европа (Гибралтар)
  • 4. ДАК-1904 (Словакия)
  • 5. Фола (Люксембург)﻿﻿﻿﻿﻿

Группа 4

  • 6. Викингур (Фарерские острова)
  • 7. Тре Фиори (Сан-Марино)
  • 8. Слайго Роверс (Ирландия)
  • 9. Клифтонвилл (Северная Ирландия)
  • 10. Санта-Колома (Андорра)

Группа 5

  • 1. Шкендия (Македония)
  • 2. Динамо Минск (Беларусь)
  • 3. Партизани (Албания)
  • 4. Тре Пенне (Сан-Марино)
  • 5. Петрокуб (Молдова)

Группа 5

  • 6. Сабуртало (Грузия)
  • 7. Флориана (Мальта)
  • 8. Арарат (Армения)
  • 9. Тузла Сити (Босния и Герцеговина)
  • 10. Дечич (Черногория)

Группа 6

  • 1. Флора (Эстония)
  • 2. Погонь (Польша)
  • 3. Крузейдерс (Северная Ирландия)
  • 4. Торсхавн (Фарерские острова)
  • 5. Рига (Латвия)

Группа 6

  • 6. Мэгпайс (Гибралтар)
  • 7. Дерри Сити (Ирландия)
  • 8. ﻿Сейняйоки (Финляндия)
  • 9. Ньютаун (Уэльс)﻿
  • 10. КР Рейкьявик (Исландия)﻿﻿﻿
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Источник Sport.ua
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