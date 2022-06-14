Жеребьевка Q1 Лиги конференций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Жеребьевка первого отборочного раунда (Q1) Лиги конференций 2022/23 пройдет в швейцарском Ньоне 14 июня, начало – в 15:00 по Киеву.

В жеребьевке примут участие 60 команд, которые разделили на 6 групп. Команды каждой группы в соответствии с клубными коэффициентами разбили на две корзины.

Для жеребьевки подготовили две чаши. В первую поместят шары с номерами сеяных команд (от 1 до 5), во вторую – с номерами несеяных (от 6 до 10). Из каждой чаши берут по одному шару и помещают в пустую чашу посередине, где их перемешивают. После этого случайным образом выбирается один из двух шаров и демонстрируется номер, который он содержит. Затем демонстрируется номер из второго шара, и таким образом формируется пара.

Результат распространяется на команды всех групп. Например, если первым выбрали шар с номером 2, а вторым с номером 8, команды с этими номерами из одной группы сыграют друг с другом. Команды с номером из первого шара при этом во всех шести группах проводят первый матч дома. Процедура повторяется для всех остальных шаров в чашах с сеяными и несеяными командами.

Матчи первого отборочного раунда пройдут 7 и 14 июля. В случае необходимости после ответного матча предусмотрены дополнительное время и серия пенальти. Победители пар получат право сыграть во втором отборочном раунде, жеребьевка которого состоится 15 июня.

На следующий день, 15 июня, пройдет жеребьевка второго отборочного раунда ЛК, в которой примет участие полтавская Ворскла. А луганская Заря будет стартовать с 3-го раунда квалификации (Q3).

Лига конференций 2022/23

1-й раунд квалификации, 7 и 14 июля

Группы посева Q1