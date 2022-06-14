Старт еврокубков. Жеребьевка Q1 Лиги чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE

Жеребьевка первого отборочного раунда (Q1) Лиги чемпионов 2022/23 пройдет в швейцарском Ньоне 14 июня, начало – в 13:00 по Киеву.

В жеребьевке примут участие чемпионы 29 ассоциаций (с 22-го по 51-е место в рейтинге УЕФА, за исключением Лихтенштейна) и один победитель предварительного раунда. 30 команд были разбиты на 3 группы, каждую из которых разделили на 2 корзины в соответствии с клубными коэффициентами.

В каждой группе по две корзины: сеяные и несеяные. Для каждой группы подготовили две чаши. Шары с названиями сеяных клубов поместят в одну, несеяных – в другую. После этого из каждой чаши выберут по одному шару, которые перемешают в третьей чаше. Процедуру повторят со всеми остальными шарами и таким образом сформируют пары соперников. Команда, шар с названием которой достанут из третьей чаши первым, стартовый матч проведет дома.

Победители выйдут во второй отборочный раунд Лиги чемпионов, а проигравшие попадут во второй отборочный раунд Лиги конференций и пойдут там по Пути чемпионов. Даты матчей Q1 ЛЧ: 5/6 и 12/13 июля.

На следующий день, 15 июня, пройдет жеребьевка второго отборочного раунда ЛЧ, в которой примет участие киевское Динамо. У украинской команды два варианта в соперниках в Q2: Фенербахче (Турция) и АЕК Ларнака (Кипр). А вот донецкий Шахтер стартует сразу с группового раунда ЛЧ.

Лига чемпионов 2022/23

1-й раунд квалификации, 5/6 и 12/13 июля

Группы посева Q1

Сеяные Несеяные Группа 1 Лудогорец (Болгария)

ЧФР Клуж (Румыния)﻿

Ференцварош (Венгрия)

Марибор (Словения)

Дюделанж (Люксембург) Группа 1 ﻿ Сутьеска (Черногория)﻿

Шахтер Солигорск (Беларусь)

Тобол (Казахстан)

﻿ Пюник (Армения)

Тирана (Албания) Группа 2 Мальме (Швеция)

Буде-Глимт (Норвегия)

ХИК (Финляндия) ﻿

ТНС (Уэльс)

Жальгирис (Литва)﻿ Группа 2 Линфилд (Северная Ирландия)

Клаксвик (Фарерские острова)

﻿﻿Победитель предв. раунда

РФШ (Латвия)

Балкани (Косово) Группа 3 Шериф (Молдова)

﻿ Слован (Словакия)

Линкольн Ред Импс (Гибралтар)

Шэмрок Роверс (Ирландия)

Карабах (Азербайджан) Группа 3 Зриньски (Босния и Герцеговина)﻿

Лех (Польша)﻿﻿﻿

Хибернианс (Мальта)

﻿ Шкупи (Северная Македония)

﻿ Динамо Батуми (Грузия)﻿﻿

30 команд были разбиты на 3 группы (15 сеяных, 15 несеяных)