Старт еврокубков. Жеребьевка Q1 Лиги чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE
Процедура пройдет в швейцарском Ньоне 14 июня в 13:00 по Киеву
Жеребьевка первого отборочного раунда (Q1) Лиги чемпионов 2022/23 пройдет в швейцарском Ньоне 14 июня, начало – в 13:00 по Киеву.
В жеребьевке примут участие чемпионы 29 ассоциаций (с 22-го по 51-е место в рейтинге УЕФА, за исключением Лихтенштейна) и один победитель предварительного раунда. 30 команд были разбиты на 3 группы, каждую из которых разделили на 2 корзины в соответствии с клубными коэффициентами.
В каждой группе по две корзины: сеяные и несеяные. Для каждой группы подготовили две чаши. Шары с названиями сеяных клубов поместят в одну, несеяных – в другую. После этого из каждой чаши выберут по одному шару, которые перемешают в третьей чаше. Процедуру повторят со всеми остальными шарами и таким образом сформируют пары соперников. Команда, шар с названием которой достанут из третьей чаши первым, стартовый матч проведет дома.
Победители выйдут во второй отборочный раунд Лиги чемпионов, а проигравшие попадут во второй отборочный раунд Лиги конференций и пойдут там по Пути чемпионов. Даты матчей Q1 ЛЧ: 5/6 и 12/13 июля.
На следующий день, 15 июня, пройдет жеребьевка второго отборочного раунда ЛЧ, в которой примет участие киевское Динамо. У украинской команды два варианта в соперниках в Q2: Фенербахче (Турция) и АЕК Ларнака (Кипр). А вот донецкий Шахтер стартует сразу с группового раунда ЛЧ.
Лига чемпионов 2022/23
1-й раунд квалификации, 5/6 и 12/13 июля
Группы посева Q1
|Сеяные
|Несеяные
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Группа 1
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Группа 1
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Группа 2
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Группа 2
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Группа 3
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Группа 3
30 команд были разбиты на 3 группы (15 сеяных, 15 несеяных)
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