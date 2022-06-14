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Лига чемпионов
14 июня 2022, 07:10 | Обновлено 14 июня 2022, 08:20
508
0

Старт еврокубков. Жеребьевка Q1 Лиги чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE

Процедура пройдет в швейцарском Ньоне 14 июня в 13:00 по Киеву

14 июня 2022, 07:10 | Обновлено 14 июня 2022, 08:20
508
0
Старт еврокубков. Жеребьевка Q1 Лиги чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE
УЕФА

Жеребьевка первого отборочного раунда (Q1) Лиги чемпионов 2022/23 пройдет в швейцарском Ньоне 14 июня, начало – в 13:00 по Киеву.

В жеребьевке примут участие чемпионы 29 ассоциаций (с 22-го по 51-е место в рейтинге УЕФА, за исключением Лихтенштейна) и один победитель предварительного раунда. 30 команд были разбиты на 3 группы, каждую из которых разделили на 2 корзины в соответствии с клубными коэффициентами.

В каждой группе по две корзины: сеяные и несеяные. Для каждой группы подготовили две чаши. Шары с названиями сеяных клубов поместят в одну, несеяных – в другую. После этого из каждой чаши выберут по одному шару, которые перемешают в третьей чаше. Процедуру повторят со всеми остальными шарами и таким образом сформируют пары соперников. Команда, шар с названием которой достанут из третьей чаши первым, стартовый матч проведет дома.

Победители выйдут во второй отборочный раунд Лиги чемпионов, а проигравшие попадут во второй отборочный раунд Лиги конференций и пойдут там по Пути чемпионов. Даты матчей Q1 ЛЧ: 5/6 и 12/13 июля.

На следующий день, 15 июня, пройдет жеребьевка второго отборочного раунда ЛЧ, в которой примет участие киевское Динамо. У украинской команды два варианта в соперниках в Q2: Фенербахче (Турция) и АЕК Ларнака (Кипр). А вот донецкий Шахтер стартует сразу с группового раунда ЛЧ.

📺 Видеотрансляция

Лига чемпионов 2022/23

1-й раунд квалификации, 5/6 и 12/13 июля

Группы посева Q1

Сеяные Несеяные

Группа 1

  •  Лудогорец (Болгария)
  •  ЧФР Клуж (Румыния)﻿
  •  Ференцварош (Венгрия)
  •  Марибор (Словения)
  •  Дюделанж (Люксембург)

Группа 1

  • ﻿ Сутьеска (Черногория)﻿
  •  Шахтер Солигорск (Беларусь)
  •  Тобол (Казахстан)
  • ﻿ Пюник (Армения)
  •  Тирана (Албания)

Группа 2

  •  Мальме (Швеция)
  •  Буде-Глимт (Норвегия)
  •  ХИК (Финляндия) ﻿
  •  ТНС (Уэльс)
  •  Жальгирис (Литва)﻿

Группа 2

  •  Линфилд (Северная Ирландия)
  •  Клаксвик (Фарерские острова)
  •      ﻿﻿Победитель предв. раунда
  •  РФШ (Латвия)
  •  Балкани (Косово)

Группа 3

  •  Шериф (Молдова)
  • ﻿ Слован (Словакия)
  •  Линкольн Ред Импс (Гибралтар)
  •  Шэмрок Роверс (Ирландия)
  •  Карабах (Азербайджан)

Группа 3

  •  Зриньски (Босния и Герцеговина)﻿
  •  Лех (Польша)﻿﻿﻿
  •  Хибернианс (Мальта)
  • ﻿ Шкупи (Северная Македония)
  • ﻿ Динамо Батуми (Грузия)﻿﻿

30 команд были разбиты на 3 группы (15 сеяных, 15 несеяных)

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Источник Sport.ua
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