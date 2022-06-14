ВИДЕО. Предматчевая тренировка. Возвращение Малиновского, травма Яремчука

Национальная сборная Украины 13 июня провела официальную тренировку накануне заключительного матча июньского цикла. Как и днем ​​ранее, сине-желтые тренировались в Польше на городском стадионе Видзев Лодзь.

В общую группу вернулся Руслан Малиновский, после игры с армянами испытавший незначительное недомогание. Продолжают работу в общей группе Андрей Ярмоленко, Александр Сирота и Эдуард Соболь.

В общем, все ребята чувствуют себя нормально – за исключением Романа Яремчука, который в предыдущем матче забил ступню, и Александра Зубкова, у которого поднялась температура. Эти игроки пропустили тренинг.

Сборная провела предыгровую тренировку в традиционном интенсивном ключе – разминка, упражнения на смекалку и скорость реакции, удержание мяча и игровые серии.

По итогам тренировочной сессии тренерский штаб определится с заявкой на матч и ориентировочным стартовым составом на игру. Окончательное решение по 11 игрокам, которые с первых минут выйдут на поле стадиона ЛКС на поединок с Ирландией, наставник Александр Петраков примет на финальной установке перед выездом из гостиницы.

На матч 4-го тура Лиги наций Украина – Ирландия, который состоится в Лодзи 14 июня в 21:45 по Киеву, продано 8 тысяч билетов, 700 из которых приобрели ирландские болельщики.

Список игроков сборной Украины