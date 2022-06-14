ВИДЕО. Предматчевая тренировка. Возвращение Малиновского, травма Яремчука
Роман Яремчук и Александр Зубков пропустили занятие команды в Лодзе
Национальная сборная Украины 13 июня провела официальную тренировку накануне заключительного матча июньского цикла. Как и днем ранее, сине-желтые тренировались в Польше на городском стадионе Видзев Лодзь.
В общую группу вернулся Руслан Малиновский, после игры с армянами испытавший незначительное недомогание. Продолжают работу в общей группе Андрей Ярмоленко, Александр Сирота и Эдуард Соболь.
В общем, все ребята чувствуют себя нормально – за исключением Романа Яремчука, который в предыдущем матче забил ступню, и Александра Зубкова, у которого поднялась температура. Эти игроки пропустили тренинг.
Сборная провела предыгровую тренировку в традиционном интенсивном ключе – разминка, упражнения на смекалку и скорость реакции, удержание мяча и игровые серии.
По итогам тренировочной сессии тренерский штаб определится с заявкой на матч и ориентировочным стартовым составом на игру. Окончательное решение по 11 игрокам, которые с первых минут выйдут на поле стадиона ЛКС на поединок с Ирландией, наставник Александр Петраков примет на финальной установке перед выездом из гостиницы.
На матч 4-го тура Лиги наций Украина – Ирландия, который состоится в Лодзи 14 июня в 21:45 по Киеву, продано 8 тысяч билетов, 700 из которых приобрели ирландские болельщики.
Список игроков сборной Украины
- Вратари: Дмитрий Ризнык (Ворскла Полтава), Андрей Лунин (Реал, Испания).
- Защитники: Александр Караваев, Илья Забарный, Александр Сирота, Денис Попов (все – Динамо Киев), Николай Матвиенко, Валерий Бондарь (оба – Шахтер Донецк), Виталий Миколенко (Эвертон, Англия), Эдуард Соболь (Брюгге, Бельгия), Тарас Качараба (Славия, Чехия).
- Полузащитники: Михаил Мудрик (Шахтер Донецк), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко (все – Динамо Киев), Александр Пихаленок (СК Днепр-1), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм, Англия), Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия), Руслан Малиновский (Аталанта, Италия), Александр Зубков (Ференцварош, Венгрия), Даниил Игнатенко (Бордо, Франция).
- Нападающие: Артем Довбик (СК Днепр-1), Роман Яремчук (Бенфика, Португалия), Даниил Сикан (Ганза, Германия).
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