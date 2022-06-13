Златко ДАЛИЧ: «Мы уже доказали, что можем дать бой сильнейшей команде мира»

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился ожиданиями от матча с Францией в 4-м туре Лиги наций.

«Я бы хотел увидеть те же самоотдачу, подход, агрессию, интенсивность и мотивацию, что и в двух предыдущих матчах. Именно это и дает уверенность, что мы способны добиваться хороших результатов.

Мы уже доказали, что можем дать бой сильнейшей команде мира. В последних трех поединках с Францией мы неизменно были близки к хорошему результату», - сказал Далич.

Матч Франция – Хорватия состоится в понедельник, 13 июня. Начало в 21:45 по Киеву.