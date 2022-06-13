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  4. Барселона интересуется защитником Тоттенхэма
Испания
13 июня 2022, 20:46 |
415
0

Барселона интересуется защитником Тоттенхэма

Серхио Регилон может вернуться Испанию

13 июня 2022, 20:46 |
415
0
Барселона интересуется защитником Тоттенхэма
Getty Images/Global Images Ukraine. Серхио Регилон

«Барселона» проявляет интерес к защитнику «Тоттенхэма» Серхио Регилону. Каталонцы хотят подписать игрока этим летом, но для осуществления трансфера им нужно будет сначала продать несколько игроков.

Регилон является воспитанником «Реала», и перешел в «Тоттенхэм» летом 2020 года после годичной аренды в «Севилье».

В нынешнем сезоне на счету 25-летнего испанца 2 гола и 3 ассиста в 31 матче за «Тоттенхэм» во всех турнирах. Контракт Регилона рассчитан до лета 2025 года, трансферная стоимость оценивается в 28 миллионов евро.

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Барселона Тоттенхэм Серхио Регилон
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Источник The Telegraph
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