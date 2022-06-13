Барселона интересуется защитником Тоттенхэма

«Барселона» проявляет интерес к защитнику «Тоттенхэма» Серхио Регилону. Каталонцы хотят подписать игрока этим летом, но для осуществления трансфера им нужно будет сначала продать несколько игроков.

Регилон является воспитанником «Реала», и перешел в «Тоттенхэм» летом 2020 года после годичной аренды в «Севилье».

В нынешнем сезоне на счету 25-летнего испанца 2 гола и 3 ассиста в 31 матче за «Тоттенхэм» во всех турнирах. Контракт Регилона рассчитан до лета 2025 года, трансферная стоимость оценивается в 28 миллионов евро.