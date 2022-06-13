Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал подписал 19-летнего бразильского вингера
Англия
13 июня 2022, 20:30 | Обновлено 13 июня 2022, 21:23
868
0

ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал подписал 19-летнего бразильского вингера

Маркиньос покинул «Сан-Паулу»

13 июня 2022, 20:30 | Обновлено 13 июня 2022, 21:23
868
0
ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал подписал 19-летнего бразильского вингера
ФК Арсенал

Лондонский «Арсенал» официально сообщил о подписании вингера «Сан-Паулу» Маркиньоса. Условия контракта с 19-летним бразильцем не называются.

Маркиньос является воспитанником «Сан-Паулу». За первую команду дебютировал в 2021 году, суммарно провел 41 матч, и отличился в них 4 голами и 3 ассистами.

Основная позиция Маркиньоса – правый вингер. Также может сыграть левого вингера и оттянутого форварда.

По теме:
Наполи отказался продавать Осимхена в Арсенал за 60 млн евро
ОФИЦИАЛЬНО. Гравенберх – игрок Баварии
Дюмфрис готов перейти в Манчестер Юнайтед ради работы с Тен Хагом
Арсенал Лондон Маркиньос Сан-Паулу трансферы
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Арсенал Лондон
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Виталий МИКОЛЕНКО: «У сборной Украины нет отпускного настроения»
Футбол | 13 июня 2022, 18:03 0
Виталий МИКОЛЕНКО: «У сборной Украины нет отпускного настроения»
Виталий МИКОЛЕНКО: «У сборной Украины нет отпускного настроения»

Игрок дал комментарий перед матчем Лиги наций

Мудрик поведал, что Петраков сказал игрокам в перерыве матча с Арменией
Футбол | 13 июня 2022, 13:23 1
Мудрик поведал, что Петраков сказал игрокам в перерыве матча с Арменией
Мудрик поведал, что Петраков сказал игрокам в перерыве матча с Арменией

Во второй половине встречи удалось вырвать победу

Армения U-21 – Украина U-21 – 0:2. Итоговая таблица. Видео голов и обзор
Футбол | 12.06.2022, 22:05
Армения U-21 – Украина U-21 – 0:2. Итоговая таблица. Видео голов и обзор
Армения U-21 – Украина U-21 – 0:2. Итоговая таблица. Видео голов и обзор
Александр ПЕТРАКОВ: «Вся команда переболела после Уэльса»
Футбол | 13.06.2022, 17:55
Александр ПЕТРАКОВ: «Вся команда переболела после Уэльса»
Александр ПЕТРАКОВ: «Вся команда переболела после Уэльса»
Цуренко продолжила безвыигрышную серию в матчах с Халеп
Теннис | 13.06.2022, 17:58
Цуренко продолжила безвыигрышную серию в матчах с Халеп
Цуренко продолжила безвыигрышную серию в матчах с Халеп
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Промоутер: «Фьюри не вернется, если Усик победит. Он не хочет этого боя»
Промоутер: «Фьюри не вернется, если Усик победит. Он не хочет этого боя»
11.06.2022, 21:20
Бокс
Победа сборной, прощание с Пятовым, интерес к Зинченко, запрос по Забарному
Победа сборной, прощание с Пятовым, интерес к Зинченко, запрос по Забарному
12.06.2022, 04:52
Другие виды
Турнирные таблицы Лиги наций. Итоги 3-го тура: Украина лидирует в группе
Турнирные таблицы Лиги наций. Итоги 3-го тура: Украина лидирует в группе
11.06.2022, 23:59 2
Футбол
Журналист назвал требования Ярмоленко по зарплате в новом клубе
Журналист назвал требования Ярмоленко по зарплате в новом клубе
13.06.2022, 09:47 5
Футбол
Украинская легкоатлетка: «Желаю Ласицкене их же «русского мира»
Украинская легкоатлетка: «Желаю Ласицкене их же «русского мира»
12.06.2022, 04:34 1
Другие виды
Андрей ПЯТОВ: «Мы договорились с Забарным: он срезает, я отбиваю»
Андрей ПЯТОВ: «Мы договорились с Забарным: он срезает, я отбиваю»
11.06.2022, 22:11
Футбол
Определен победитель Евро-2022 по мини-футболу
Определен победитель Евро-2022 по мини-футболу
13.06.2022, 06:57 1
Футбол
Дюбуа и Брайан чудом выходят на бой за титул. Победитель будет среди элиты
Дюбуа и Брайан чудом выходят на бой за титул. Победитель будет среди элиты
12.06.2022, 00:10 8
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем