Англия13 июня 2022, 20:30 | Обновлено 13 июня 2022, 21:23
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ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал подписал 19-летнего бразильского вингера
Маркиньос покинул «Сан-Паулу»
13 июня 2022, 20:30 | Обновлено 13 июня 2022, 21:23
868
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Лондонский «Арсенал» официально сообщил о подписании вингера «Сан-Паулу» Маркиньоса. Условия контракта с 19-летним бразильцем не называются.
Маркиньос является воспитанником «Сан-Паулу». За первую команду дебютировал в 2021 году, суммарно провел 41 матч, и отличился в них 4 голами и 3 ассистами.
Основная позиция Маркиньоса – правый вингер. Также может сыграть левого вингера и оттянутого форварда.
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