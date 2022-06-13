ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал подписал 19-летнего бразильского вингера

Лондонский «Арсенал» официально сообщил о подписании вингера «Сан-Паулу» Маркиньоса. Условия контракта с 19-летним бразильцем не называются.

Маркиньос является воспитанником «Сан-Паулу». За первую команду дебютировал в 2021 году, суммарно провел 41 матч, и отличился в них 4 голами и 3 ассистами.

Основная позиция Маркиньоса – правый вингер. Также может сыграть левого вингера и оттянутого форварда.