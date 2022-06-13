Англия13 июня 2022, 18:39 | Обновлено 13 июня 2022, 18:44
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Тухель хочет подписать Хакими в Челси
Наставник «пенсионеров» заинтересован в трансфере 23-летнего марокканца
13 июня 2022, 18:39 | Обновлено 13 июня 2022, 18:44
343
0
Английский «Челси» хочет приобрести защитника французского «Пари Сен-Жермен» и национальной сборной Марокко Ашрафа Хакими.
В трансфере лично заинтересован главный тренер «синих» Томас Тухель. Однако вероятность перехода Хакими в «Челси» оценивается как низкая.
В прошедшем сезоне 23-летний Ашраф Хакими провел за ПСЖ 41 матч, забил 4 гола и отдал 6 результативных передач. Его трансферная стоимость оценивается в 65 миллионов евро.
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