Бирмингем. Людмила Киченок обыграла сестру Надежду в первом круге

Сестры Киченок встретились лицом к лицу на травяном турнире WTA 250 в Бирмингеме.

В рамках первого круга парного разряда Людмила в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии, посеянные под вторым номером, обыграли Надежду в тандеме с сербкой Александрой Крунич.

Бирмингем. Первый круг парного разряда

Людмила Киченок / Алена Остапенко – Надежда Киченок / Александра Крунич – 6:3, 6:4

Чуть ранее сегодня Крунич выиграла матч одиночного разряда.

Далее по сетке победительницы матча Дэвис / Макнелли – Юван / Линетт.