Бирмингем. Людмила Киченок обыграла сестру Надежду в первом круге
Украинки сразились в парном разряде
Сестры Киченок встретились лицом к лицу на травяном турнире WTA 250 в Бирмингеме.
В рамках первого круга парного разряда Людмила в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии, посеянные под вторым номером, обыграли Надежду в тандеме с сербкой Александрой Крунич.
Бирмингем. Первый круг парного разряда
Людмила Киченок / Алена Остапенко – Надежда Киченок / Александра Крунич – 6:3, 6:4
Чуть ранее сегодня Крунич выиграла матч одиночного разряда.
Далее по сетке победительницы матча Дэвис / Макнелли – Юван / Линетт.
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