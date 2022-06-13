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  4. Бирмингем. Людмила Киченок обыграла сестру Надежду в первом круге
WTA
13 июня 2022, 18:12 |
273
0

Бирмингем. Людмила Киченок обыграла сестру Надежду в первом круге

Украинки сразились в парном разряде

13 июня 2022, 18:12 |
273
0
Бирмингем. Людмила Киченок обыграла сестру Надежду в первом круге
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок

Сестры Киченок встретились лицом к лицу на травяном турнире WTA 250 в Бирмингеме.

В рамках первого круга парного разряда Людмила в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии, посеянные под вторым номером, обыграли Надежду в тандеме с сербкой Александрой Крунич. 

Бирмингем. Первый круг парного разряда
Людмила Киченок / Алена Остапенко – Надежда Киченок / Александра Крунич – 6:3, 6:4

Чуть ранее сегодня Крунич выиграла матч одиночного разряда.

Далее по сетке победительницы матча Дэвис / Макнелли – Юван / Линетт.

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Надежда Киченок Людмила Киченок Александра Крунич WTA Бирмингем Алена Остапенко
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Источник Sport.ua
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