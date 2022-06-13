Цуренко продолжила безвыигрышную серию в матчах с Халеп

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№116 WTA) завершила выступления в рамках травяного турнира WTA 250 в Бирмингеме.

В первом круге основы украинка, которая преодолела сито квалификации, уступила Симоне Халеп из Румынии (№20 WTA).

Бирмингем. Первый круг

Леся Цуренко (Украина) – Симона Халеп (Румыния) – 1:6, 4:6

Это была девятая встреча теннисисток, украинка все проиграла.

В следующем раунде Халеп сразится против Хэрриет Дарт из Великобритании.