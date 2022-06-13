WTA13 июня 2022, 17:58 | Обновлено 13 июня 2022, 18:02
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Цуренко продолжила безвыигрышную серию в матчах с Халеп
Леся проиграла Симоне на турнире в Бирмингеме
13 июня 2022, 17:58 | Обновлено 13 июня 2022, 18:02
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Украинская теннисистка Леся Цуренко (№116 WTA) завершила выступления в рамках травяного турнира WTA 250 в Бирмингеме.
В первом круге основы украинка, которая преодолела сито квалификации, уступила Симоне Халеп из Румынии (№20 WTA).
Бирмингем. Первый круг
Леся Цуренко (Украина) – Симона Халеп (Румыния) – 1:6, 4:6
Это была девятая встреча теннисисток, украинка все проиграла.
В следующем раунде Халеп сразится против Хэрриет Дарт из Великобритании.
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Комментарии 1
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навіть лідіруя в рвхунку в 2сеті Леся продовжувала "вмирати"на корті ,як будто хтось примушував ії відбувати номер.Для чого знущатися над своїм організмом?
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