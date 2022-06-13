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  4. Цуренко продолжила безвыигрышную серию в матчах с Халеп
WTA
13 июня 2022, 17:58 | Обновлено 13 июня 2022, 18:02
108
1

Цуренко продолжила безвыигрышную серию в матчах с Халеп

Леся проиграла Симоне на турнире в Бирмингеме

13 июня 2022, 17:58 | Обновлено 13 июня 2022, 18:02
108
1
Цуренко продолжила безвыигрышную серию в матчах с Халеп
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№116 WTA) завершила выступления в рамках травяного турнира WTA 250 в Бирмингеме.

В первом круге основы украинка, которая преодолела сито квалификации, уступила Симоне Халеп из Румынии (№20 WTA).

Бирмингем. Первый круг
Леся Цуренко (Украина) – Симона Халеп (Румыния) – 1:6, 4:6

Это была девятая встреча теннисисток, украинка все проиграла.

В следующем раунде Халеп сразится против Хэрриет Дарт из Великобритании.

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Источник Sport.ua
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Александр Ад
навіть лідіруя в рвхунку в 2сеті Леся продовжувала "вмирати"на корті ,як будто хтось примушував ії відбувати номер.Для чого знущатися над своїм організмом?
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