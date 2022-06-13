Калинина уступила Касаткиной на старте травяного турнира в Берлине
Ангелина выиграла стартовую партию, но победить шестую сеяную не смогла
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№37 WTA) завершила выступления на травяном турнире WTA 500 в Германии.
В первом круге основы украинка проиграла Дарье Касаткиной (№12 WTA).
Берлин. Первый круг
Ангелина Калинина (Украина) – Дарья Касаткина – 7:5, 3:6, 1:6
Отметим, что во втором сете Ангелина подвернула лодыжку.
Это была третья встреча теннисисток, Калинина проиграла во второй раз.
В следующем раунде Касаткина сыграет против Марины Заневской из Бельгии (№67 WTA) или Екатерины Александровой (№27 WTA).
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