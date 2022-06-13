Калинина уступила Касаткиной на старте травяного турнира в Берлине

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№37 WTA) завершила выступления на травяном турнире WTA 500 в Германии.

В первом круге основы украинка проиграла Дарье Касаткиной (№12 WTA).

Берлин. Первый круг

Ангелина Калинина (Украина) – Дарья Касаткина – 7:5, 3:6, 1:6

Отметим, что во втором сете Ангелина подвернула лодыжку.

Это была третья встреча теннисисток, Калинина проиграла во второй раз.

В следующем раунде Касаткина сыграет против Марины Заневской из Бельгии (№67 WTA) или Екатерины Александровой (№27 WTA).