Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Калинина уступила Касаткиной на старте травяного турнира в Берлине
WTA
13 июня 2022, 14:26 | Обновлено 13 июня 2022, 14:32
391
2

Калинина уступила Касаткиной на старте травяного турнира в Берлине

Ангелина выиграла стартовую партию, но победить шестую сеяную не смогла

13 июня 2022, 14:26 | Обновлено 13 июня 2022, 14:32
391
2
Калинина уступила Касаткиной на старте травяного турнира в Берлине
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№37 WTA) завершила выступления на травяном турнире WTA 500 в Германии.

В первом круге основы украинка проиграла Дарье Касаткиной (№12 WTA).

Берлин. Первый круг
Ангелина Калинина (Украина) – Дарья Касаткина – 7:5, 3:6, 1:6

Отметим, что во втором сете Ангелина подвернула лодыжку.

Это была третья встреча теннисисток, Калинина проиграла во второй раз.

В следующем раунде Касаткина сыграет против Марины Заневской из Бельгии (№67 WTA) или Екатерины Александровой (№27 WTA).

По теме:
Ангелина Калинина – Дарья Касаткина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Рейтинг WTA. Калинина теряет 3 строчки, Костюк и Ястремская немного в плюсе
Калинина узнала имя первой соперницы на травяном турнире в Берлине
Ангелина Калинина Дарья Касаткина WTA Берлин
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, кто возглавит ПСЖ
Футбол | 13 июня 2022, 07:00 0
Стало известно, кто возглавит ПСЖ
Стало известно, кто возглавит ПСЖ

Зинедин Зидан отказался работать в Париже

Как и национальная. Украина U-21 уверенно победила Армению
Футбол | 12 июня 2022, 19:52 9
Как и национальная. Украина U-21 уверенно победила Армению
Как и национальная. Украина U-21 уверенно победила Армению

Игра не имела никакого турнирного значения

Представители турецкого гранда встречались с Ярмоленко
Футбол | 12.06.2022, 15:11
Представители турецкого гранда встречались с Ярмоленко
Представители турецкого гранда встречались с Ярмоленко
Матич согласовал контракт с Ромой
Футбол | 13.06.2022, 09:19
Матич согласовал контракт с Ромой
Матич согласовал контракт с Ромой
Маррей впервые с 2016 года пробился в финал травяного турнира
Теннис | 11.06.2022, 22:17
Маррей впервые с 2016 года пробился в финал травяного турнира
Маррей впервые с 2016 года пробился в финал травяного турнира
Новини партнерів
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Sashamar
На траві від початку без шансів. Це ще диво, що півтора сета протрималась.
Ответить
0
Spectra
Можно было и сняться после того как подвернула лодыжку, она этот матч просто доигрывала...
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Невероятный гол со своей половины поля забит в Лиге наций
ВИДЕО. Невероятный гол со своей половины поля забит в Лиге наций
12.06.2022, 06:10 4
Футбол
Промоутер: «Фьюри не вернется, если Усик победит. Он не хочет этого боя»
Промоутер: «Фьюри не вернется, если Усик победит. Он не хочет этого боя»
11.06.2022, 21:20
Бокс
Лучший бой в истории! Прохазка задушил Тейшейру и отобрал у него пояс UFC
Лучший бой в истории! Прохазка задушил Тейшейру и отобрал у него пояс UFC
12.06.2022, 08:20
MMA
ВИДЕО. Пятов завершает в сборной, Мудрик не в Италию, ставим на Украину
ВИДЕО. Пятов завершает в сборной, Мудрик не в Италию, ставим на Украину
11.06.2022, 11:44 9
Футбол
Дюбуа и Брайан чудом выходят на бой за титул. Победитель будет среди элиты
Дюбуа и Брайан чудом выходят на бой за титул. Победитель будет среди элиты
12.06.2022, 00:10 8
Бокс
Проводы Пятова, Малиновский, Цыганков и Караваев топ, убойный второй тайм
Проводы Пятова, Малиновский, Цыганков и Караваев топ, убойный второй тайм
12.06.2022, 11:40 14
Футбол
Разгром и прощание с Пятовым. Сборная Украины уверенно обыграла Армению
Разгром и прощание с Пятовым. Сборная Украины уверенно обыграла Армению
11.06.2022, 17:58 24
Футбол
Жан БЕЛЕНЮК о позиции МОК: «Неужели в Украине закончилась война?»
Жан БЕЛЕНЮК о позиции МОК: «Неужели в Украине закончилась война?»
11.06.2022, 15:25 1
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем