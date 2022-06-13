ВИДЕО. Эрлинг ХОЛАНД: «‎Я всю жизнь болею за Манчестер Сити»‎

«Манчестер Сити» официально завершил подписание Эрлинга Холланда. Более месяца назад «горожане» сообщили о том, что договорились с дортмундской «Боруссией» о переходе Эрлинга за 60 млн евро. «Манчестер Сити» официально объявил о трансфере Холанда, но официальное сообщение о трансфере состоялось только сегодня, 13 июня.

«Холанд подписал контракт на 5 сезонов и присоединится к команде первого июля», - говорится в сообщении пресс-службы «Манчестер Сити». В презентационном ролике клуб обыграл одно из детских фотографий футболиста, где он позирует в футболке команды.

Символично, что в этот день 22 года назад контракт с «Манчестер Сити» подписал отец Эрлинга – Альфи Холанд, отыгравший за «горожан» три сезона и завершивший карьеру.

К слову, «Манчестер Сити» станет пятым клубом в карьере Холанда, выступавшего за норвежские «Брюне» и «Мольде», австрийский «Зальцбург» и «Боруссию». В Дортмунд Эрлинг перебрался зимой 2020 года. С тех пор форвард сыграл за «шмелей» 89 матчей, забив 86 голов и отдав 23 ассиста.

Вашему вниманию первое интервью Эрлинга Холанда в футболке «Манчестер Сити».