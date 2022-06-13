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  4. Эрлинг ХОЛАНД: «В Манчестер Сити хочу забивать голы и выигрывать трофеи»
Англия
13 июня 2022, 16:54 |
169
1

Эрлинг ХОЛАНД: «В Манчестер Сити хочу забивать голы и выигрывать трофеи»

Форвард доволен подписанием 5-летнего контракта

13 июня 2022, 16:54 |
169
1
Эрлинг ХОЛАНД: «В Манчестер Сити хочу забивать голы и выигрывать трофеи»
Getty Images/Global Images Ukraine

Новичок «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд прокомментировал свой переход в команду Хосепа Гвардиолы.

«Мне очень нравится игра «Манчестер Сити», нравится стиль этой команды. Сити всегда создает много моментов, что идеально для меня».

«Здесь много топ-игроков, а Хосеп Гвардиола - один из величайших тренеров в истории. Так что я правильном месте, чтобы реализовать свои амбиции».

«Хочу забивать голы и выигрывать трофеи», - сказал Холанд.

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Манчестер Сити Эрлинг Холанд
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Источник BBC
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OKs100
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