Англия13 июня 2022, 16:54 |
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Эрлинг ХОЛАНД: «В Манчестер Сити хочу забивать голы и выигрывать трофеи»
Форвард доволен подписанием 5-летнего контракта
13 июня 2022, 16:54 |
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Новичок «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд прокомментировал свой переход в команду Хосепа Гвардиолы.
«Мне очень нравится игра «Манчестер Сити», нравится стиль этой команды. Сити всегда создает много моментов, что идеально для меня».
«Здесь много топ-игроков, а Хосеп Гвардиола - один из величайших тренеров в истории. Так что я правильном месте, чтобы реализовать свои амбиции».
«Хочу забивать голы и выигрывать трофеи», - сказал Холанд.
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