Эрлинг ХОЛАНД: «В Манчестер Сити хочу забивать голы и выигрывать трофеи»

Новичок «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд прокомментировал свой переход в команду Хосепа Гвардиолы.

«Мне очень нравится игра «Манчестер Сити», нравится стиль этой команды. Сити всегда создает много моментов, что идеально для меня».

«Здесь много топ-игроков, а Хосеп Гвардиола - один из величайших тренеров в истории. Так что я правильном месте, чтобы реализовать свои амбиции».

«Хочу забивать голы и выигрывать трофеи», - сказал Холанд.