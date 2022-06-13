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  4. ВИДЕО. Палермо в серии B, Аталанта без россиянина, ставим на Францию
Лига наций
13 июня 2022, 13:39 | Обновлено 13 июня 2022, 13:42
200
0

ВИДЕО. Палермо в серии B, Аталанта без россиянина, ставим на Францию

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

13 июня 2022, 13:39 | Обновлено 13 июня 2022, 13:42
200
0
ВИДЕО. Палермо в серии B, Аталанта без россиянина, ставим на Францию
Getty Images/Global Images Ukraine

1. Палермо вышел в серию B
2. Миранчук не нужен Аталанте
3. Соломон близок к трансферу в Фулхэме
4. Прогноз матча Франция - Хорватия

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Источник Sport.ua
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