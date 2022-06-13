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  4. Александр ПИХАЛЕНОК: «Все эмоционально отреагировали на гол Караваева»
Лига наций
13 июня 2022, 13:48 |
339
0

Александр ПИХАЛЕНОК: «Все эмоционально отреагировали на гол Караваева»

Полузащитник сборной Украины – о победе над Арменией

13 июня 2022, 13:48 |
339
0
Александр ПИХАЛЕНОК: «Все эмоционально отреагировали на гол Караваева»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Пихаленок (в центре)

Полузащитник «Днепра-1» Александр Пихаленок прокомментировал победу сборной Украины в матче Лиги наций против команды Армении (3:0).

«Армения действовала очень узко и плотно в защите, по схеме 5-3-2, так что было очень тяжело сломать ее оборону. После перерыва тренер внес коррективы, и во втором тайме у нас пошла игра. Когда команды закрываются, всегда тяжело. Это касается не только сборной, но и матчей чемпионата, когда все игроки соперника находятся по линии мяча. Трудно сломать их оборону.

Что касается позиции Зинченко, то он играл слева, немного поднимался, потому что перед ним возникало пространство. Это иногда работало, так почему бы и нет.

Отсутствие Ярмоленко – большая потеря, ведь он очень опытный игрок. Думаю, с Арменией он бы очень помог.

Гол Малиновского? Иногда мы наигрываем такие моменты, но я думаю, что это была импровизация. Когда забиваешь мяч таким командам, которые играют от обороны, этот гол становится ключевым, потому что соперник раскрывается. Все эмоционально отреагировали на гол Караваева. Я думаю, это пошло на пользу команде, мы сплотились.

Победа над Арменией придаст уверенности перед Ирландией. Когда ты побеждаешь, легко готовиться к следующим матчам», – сказал Пихаленок.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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