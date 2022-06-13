Мудрик поведал, что Петраков сказал игрокам в перерыве матча с Арменией

Полузащитник «Шахтера» Михаил Мудрик прокомментировал победу сборной Украины в матче Лиги наций против команды Армении (3:0).

«Всегда непросто взламывать такую ​​оборону, когда команда ставит «автобус». В перерыве Александр Васильевич сказал, что крайним нападающим нужно больше заходить внутрь, чтобы давать больше пространства крайним защитникам, чтобы мы могли делать больше передач в штрафную.

Конечно, силы на следующий матч есть. Нужно хорошо восстановиться, затем будет предматчевая тренировка. Надо выходить и побеждать. Сбор довольно длительный, но это футбол, то, что мы любим.

У нас есть преимущество над ирландцами, потому что мы проводим домашний матч. Придет много украинцев, наших болельщиков. Будем играть ради них. Всегда здорово, когда весь стадион болеет именно за тебя», – сказал Мудрик.