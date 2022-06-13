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Лига наций
13 июня 2022, 13:23 | Обновлено 13 июня 2022, 13:44
1839
0

Мудрик поведал, что Петраков сказал игрокам в перерыве матча с Арменией

Во второй половине встречи удалось вырвать победу

13 июня 2022, 13:23 | Обновлено 13 июня 2022, 13:44
1839
0
Мудрик поведал, что Петраков сказал игрокам в перерыве матча с Арменией
УАФ. Михаил Мудрик

Полузащитник «Шахтера» Михаил Мудрик прокомментировал победу сборной Украины в матче Лиги наций против команды Армении (3:0).

«Всегда непросто взламывать такую ​​оборону, когда команда ставит «автобус». В перерыве Александр Васильевич сказал, что крайним нападающим нужно больше заходить внутрь, чтобы давать больше пространства крайним защитникам, чтобы мы могли делать больше передач в штрафную.

Конечно, силы на следующий матч есть. Нужно хорошо восстановиться, затем будет предматчевая тренировка. Надо выходить и побеждать. Сбор довольно длительный, но это футбол, то, что мы любим.

У нас есть преимущество над ирландцами, потому что мы проводим домашний матч. Придет много украинцев, наших болельщиков. Будем играть ради них. Всегда здорово, когда весь стадион болеет именно за тебя», – сказал Мудрик.

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Михаил Мудрик сборная Украины по футболу сборная Армении по футболу Лига наций Украина - Армения Александр Петраков
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Источник Украинская ассоциация футбола
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