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  4. Ангелина Калинина – Дарья Касаткина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Уимблдон
13 июня 2022, 12:05 |
463
0

Ангелина Калинина – Дарья Касаткина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Берлине

13 июня 2022, 12:05 |
463
0
Ангелина Калинина – Дарья Касаткина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

13 июня украинская теннисистка Ангелина Калинина (№37 WTA) начнет выступления на травяном турнире WTA 500 в Германии.

В первом круге основы украинка сразится против Дарьи Касаткиной (№12 WTA). Матч состоится первым запуском, время начала поединка – 12:00 по Киеву.

Ранее теннисистки играли дважды, счет равный.
 
В следующем раунде победительница встречи сыграет против Марины Заневской из Бельгии (№67 WTA) или Екатерины Александровой (№27 WTA).

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Источник Sport.ua
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