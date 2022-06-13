Ангелина Калинина – Дарья Касаткина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Берлине
13 июня украинская теннисистка Ангелина Калинина (№37 WTA) начнет выступления на травяном турнире WTA 500 в Германии.
В первом круге основы украинка сразится против Дарьи Касаткиной (№12 WTA). Матч состоится первым запуском, время начала поединка – 12:00 по Киеву.
Ранее теннисистки играли дважды, счет равный.
В следующем раунде победительница встречи сыграет против Марины Заневской из Бельгии (№67 WTA) или Екатерины Александровой (№27 WTA).
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