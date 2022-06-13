Рейтинг ATP. Джокович утратил лидерство, рекорды Крутых и Белинского
Сенсационный Тим ван Рейтховен поднялся на сотню позиций
Мужчины открыли травяной сезон соревнованиями в Хертогенбосе и Штутгарте. В Нидерландах местный теннисист Тим ван Рейтховен сотворил настоящую сенсацию, выбив по пути к титулу трех соперников из топ-15. Он солидно рванул в рейтинге, поднявшись с 205-й строчки на 106-ю.
В Штутгарте отлично проявил себя Энди Маррей, который дошел до финала травяного турнира впервые за шесть лет. Остановить британца удалось лишь финалисту прошлогоднего Уимблдона Маттео Берреттини. Маррей вернулся в первую полусотню, итальянец пока сохранил место в топ-10, которое он все равно вскоре потеряет.
Также на этой неделе забрали очки за прошлогодний Ролан Гаррос, а это значит, что Новак Джокович опустился сразу на третью позицию, его обошел не только Даниил Медведев, но и Александр Зверев. Для немца это лучший результат в карьере. Также личный рекорд у Каспера Рууда, он впервые оказался в пятерке сильнейших.
Топ-10 рейтинга ATP
У украинцев снова смена первой ракетки, Виталий Сачко опередил Илью Марченко. Новые личные рекорды установили Алексей Крутых и Вячеслав Белинский. Алексей уже подбирается к лидерам украинского тенниса, которые в последнее время больше теряют.
Украинцы в топ-800 рейтинга ATP
В Чемпионской гонке без изменений, лидируют испанские теннисисты.
Чемпионская гонка ATP
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