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  4. Рейтинг ATP. Джокович утратил лидерство, рекорды Крутых и Белинского
ATP
13 июня 2022, 10:59 | Обновлено 13 июня 2022, 11:01
432
0

Рейтинг ATP. Джокович утратил лидерство, рекорды Крутых и Белинского

Сенсационный Тим ван Рейтховен поднялся на сотню позиций

13 июня 2022, 10:59 | Обновлено 13 июня 2022, 11:01
432
0
Рейтинг ATP. Джокович утратил лидерство, рекорды Крутых и Белинского
Getty Images/Global Images Ukraine. Тим ван Рейтховен

Мужчины открыли травяной сезон соревнованиями в Хертогенбосе и Штутгарте. В Нидерландах местный теннисист Тим ван Рейтховен сотворил настоящую сенсацию, выбив по пути к титулу трех соперников из топ-15. Он солидно рванул в рейтинге, поднявшись с 205-й строчки на 106-ю. 

В Штутгарте отлично проявил себя Энди Маррей, который дошел до финала травяного турнира впервые за шесть лет. Остановить британца удалось лишь финалисту прошлогоднего Уимблдона Маттео Берреттини. Маррей вернулся в первую полусотню, итальянец пока сохранил место в топ-10, которое он все равно вскоре потеряет.

Также на этой неделе забрали очки за прошлогодний Ролан Гаррос, а это значит, что Новак Джокович опустился сразу на третью позицию, его обошел не только Даниил Медведев, но и Александр Зверев. Для немца это лучший результат в карьере. Также личный рекорд у Каспера Рууда, он впервые оказался в пятерке сильнейших.

Топ-10 рейтинга ATP

У украинцев снова смена первой ракетки, Виталий Сачко опередил Илью Марченко. Новые личные рекорды установили Алексей Крутых и Вячеслав Белинский. Алексей уже подбирается к лидерам украинского тенниса, которые в последнее время больше теряют.

Украинцы в топ-800 рейтинга ATP

В Чемпионской гонке без изменений, лидируют испанские теннисисты.

Чемпионская гонка ATP 

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Рафаэль Надаль Илья Марченко рейтинг ATP Александр Зверев Алексей Крутых Вячеслав Белинский Новак Джокович Виталий Сачко Маттео Берреттини Энди Маррей Тим ван Рейтховен Каспер Рууд
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Источник Sport.ua
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