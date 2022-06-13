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  4. Рейтинг WTA. Калинина теряет 3 строчки, Костюк и Ястремская немного в плюсе
WTA
13 июня 2022, 10:38 | Обновлено 13 июня 2022, 10:40
315
2

Рейтинг WTA. Калинина теряет 3 строчки, Костюк и Ястремская немного в плюсе

В первой десятке состоялось одно изменение

13 июня 2022, 10:38 | Обновлено 13 июня 2022, 10:40
315
2
Рейтинг WTA. Калинина теряет 3 строчки, Костюк и Ястремская немного в плюсе
Getty Images/Global Images Ukraine. Беатрис Хаддад Майя

Женщины на прошлой неделе открыли травяной сезоне турнирами в Хертогенбосе и Ноттингеме. В Великобритании свой дебютный титул выиграла Беатрис Хаддад Майя из Бразилии, это позволило ей установить личный рекорд, поднявшись на 32-ю позицию.

В первой десятки Мария Саккари и Арина Соболенко поменялись позициями, больше изменений нет.

Топ-10 рейтинга WTA

Что касается украинок, то Ангелина Калинина немного опустилась, а Марта Костюк и Даяна Ястремская добавили по одной строчке. Много потеряла и Катерина Байндл, Катарина Завацкая чуть улучшила свое положение

Украинки в рейтинге WTA


В Чемпионской гонке на верхах без изменений. Ига Свёнтек, скорее всего, уже обеспечила себе статус лучшей теннисистки по итогам сезона.

Чемпионская гонка WTA

Украинки в Чемпионской гонке практически все немного потеряли. Отлично спрогрессировала лишь Дарья Снигур, которая поднялась на 41 позицию.

Украинки в Чемпионской гонке WTA
 

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Persian
Щось про Калініну жодного піару і вже 1 ракетка України. А де Костюк?) Весь час вбухують бабки в її піар, а вихлоп дуже паскудний)
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+1
Володимир Семигайло
Ігри наших тенісисток проти росіянок і білорусок дали привід баху виступити з своєю заявою,дадуть привід іншим федераціям скасувати недопуск каZапів і дерунів.
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+1
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