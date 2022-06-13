Рейтинг WTA. Калинина теряет 3 строчки, Костюк и Ястремская немного в плюсе

Женщины на прошлой неделе открыли травяной сезоне турнирами в Хертогенбосе и Ноттингеме. В Великобритании свой дебютный титул выиграла Беатрис Хаддад Майя из Бразилии, это позволило ей установить личный рекорд, поднявшись на 32-ю позицию.

В первой десятки Мария Саккари и Арина Соболенко поменялись позициями, больше изменений нет.

Топ-10 рейтинга WTA

Что касается украинок, то Ангелина Калинина немного опустилась, а Марта Костюк и Даяна Ястремская добавили по одной строчке. Много потеряла и Катерина Байндл, Катарина Завацкая чуть улучшила свое положение

Украинки в рейтинге WTA





В Чемпионской гонке на верхах без изменений. Ига Свёнтек, скорее всего, уже обеспечила себе статус лучшей теннисистки по итогам сезона.

Чемпионская гонка WTA

Украинки в Чемпионской гонке практически все немного потеряли. Отлично спрогрессировала лишь Дарья Снигур, которая поднялась на 41 позицию.

Украинки в Чемпионской гонке WTA

