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  4. Бывший вратарь Металлиста 1925 вступил в ряды ВСУ
Украина. Премьер лига
13 июня 2022, 08:16 |
1607
0

Бывший вратарь Металлиста 1925 вступил в ряды ВСУ

Руслан Зарубин решил с оружием защищать Украину

13 июня 2022, 08:16 |
1607
0
Бывший вратарь Металлиста 1925 вступил в ряды ВСУ
ФК Металлист 1925. Руслан Зарубин

Бывший вратарь «Александрии» и «Металлиста 1925» Руслан Зарубин начал службу в Вооруженных силах Украины.

«Мне кажется, мало у кого есть желание воевать. Это, скорее, обязанность. Для себя решил, что если могу чем-то помочь, то надо идти и помогать. В любом случае это было сознательное решение, которое шло изнутри.  Я никогда не представлял себя военным, но когда видишь, как воюют совсем молодые ребята или такие, как Юрий Николаевич Вернидуб, не можешь оставаться в стороне.

Я никогда не служил. Более того, даже оружие никогда в руках не держал – не было такой тяги. В школе, конечно, были уроки ДПЮ, как у всех. Но ничем серьезным мы там не занимались. Разве что научились надевать противогаз да пару раз разобрали автомат. Но ничего – на войне быстро учишься.

11 мая я уже был в части. За две недели прошли курс молодого бойца, после чего поехали на свои места дислокации. Это Нацгвардия. Те, у кого есть желание, могут попасть без проблем. Конечно, если есть какие-то серьезные проблемы со здоровьем, то могут не взять, а в остальном можно», - сказал Зарубин.

Отметим, что Зарубин завершил карьеру футболиста в 2021 году.

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Источник FanDay
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