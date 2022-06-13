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  4. Аталанта планирует продать Миранчука и еще 4–5 игроков, названы их имена
Италия
13 июня 2022, 06:34 | Обновлено 13 июня 2022, 06:38
1003
0

Аталанта планирует продать Миранчука и еще 4–5 игроков, названы их имена

Клуб из Бергамо собирается устроить распродажу в летнее трансферное окно

13 июня 2022, 06:34 | Обновлено 13 июня 2022, 06:38
1003
0
Аталанта планирует продать Миранчука и еще 4–5 игроков, названы их имена
Getty Images/Global Images Ukraine

Итальянская «Аталанта» хочет продать ряд игроков в летнее трансферное окно. В этот список попал российский полузащитник Алексей Миранчук.

Также в следующем сезоне в составе бергамасков может не оказаться полузащитников Иосифа Иличича, Марио Пашалича и Маттео Пессины. Хотят продать и кого-нибудь из защитников, выбирают между Хансом Хатебуром и Йоакимом Меле.

Миранчук перешел в «Аталанту» из «Локомотива» в сентябре 2020 года. В сезоне 2021/22 полузащитник принял участие в 25 матчах, забил 2 гола и сделал 5 голевых передач.

Контракт Миранчука с клубом рассчитан на лето 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в 10 млн. евро.

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Аталанта Алексей Миранчук трансферы трансферы Серии A Йосип Иличич Марио Пашалич Маттео Пессина Ханс Хатебур Йоаким Меле
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Источник Gazzetta dello Sport
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