Аталанта планирует продать Миранчука и еще 4–5 игроков, названы их имена
Клуб из Бергамо собирается устроить распродажу в летнее трансферное окно
Итальянская «Аталанта» хочет продать ряд игроков в летнее трансферное окно. В этот список попал российский полузащитник Алексей Миранчук.
Также в следующем сезоне в составе бергамасков может не оказаться полузащитников Иосифа Иличича, Марио Пашалича и Маттео Пессины. Хотят продать и кого-нибудь из защитников, выбирают между Хансом Хатебуром и Йоакимом Меле.
Миранчук перешел в «Аталанту» из «Локомотива» в сентябре 2020 года. В сезоне 2021/22 полузащитник принял участие в 25 матчах, забил 2 гола и сделал 5 голевых передач.
Контракт Миранчука с клубом рассчитан на лето 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в 10 млн. евро.
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