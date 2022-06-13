9:9. Легенды футбола и блогеры устроили голевую перестрелку в Минае

Это уже не первое такое мероприятие в Закарпатье. Во время первого благотворительного матча, состоявшегося в середине мая, удалось собрать около четырехсот тысяч гривен. Сегодня отчитались о том, в частности, куда ушла часть этих средств. По словам Валерия Пересоляка, президента «Миная», 128-я бригада получила необходимый ей автобус. Цель сегодняшнего инвента – еще больше пожертвований для ВСУ.

Сборная Легенд футбола против сборной Звезд и Блогеров – такая вывеска была у сегодняшнего матча. Фамилии действительно громкие: Мирон Маркевич, Александр Педан, Игорь Ощипко, Василий Кобин, Александр Денисов, Юрий Максимов, Йожеф Сабо, Александр Заваров, группа «Творчі», Тамерлан, Михаил Кополовец, Тарас Михалик, Эдуард Цехмейструк, Алексей Полянский. Среди этой компании нашлось место и для профессионального и до сих пор действующего футболиста – Евгения Селезнева. Гимн спела известная певица Алёна.

Понятно, что футбол в выставочном матче не главное, однако даже здесь не обошлось без пикантных деталей. Селезнев забил… с пенальти. Сам его и заработал, так что говорить, что играл «на чистых мячах», точно нельзя (шутка).

В целом же, люди соскучились по «живому» футболу. Даже топ-матчи Лиги чемпионов или турнира сборных команд не сравнятся с ощущениями от просмотра любимой игры со стадиона. Пока довольствуемся благотворительными матчами, но придет время по-настоящему большой победы и потом – большой игры.

Селезнев «на мастерстве» еще в первом тайме забил второй гол, но Сборная Звезд не отставала. Некоторое время счет был 2:2, потому что на дубль Селезнева ответили два Александра – Педан и Денисов. Нр ведь Сборная Легенд – это Сборная Легенд. Мирослав Бундаш забил, как легенда.

Во втором тайме Кополовец и Селезнев перешли на другую сторону. Нет, не к москалям, а в команду Сборной Звезд. Но забили не они – Сборная Легенд увеличила преимущество благодаря точному удару Матвея Бобаля. Но это был только разогрев. Дальше голы посыпались, как из рога изобилия. Дубль от Саши Оленя, точные удары от Тамерлана, Цехмейструка, Микуляка, Бобаля, Педана, Влада Шевченко, Селезнева младшего превратили матч, как и положено, в голевой праздник.

Победила дружба. И победят ВСУ. Обязательно.

Благотворительный матч на нужды ВСУ

Сборная Легенд футбола – Сборная Звезд и Блоггеров – 9:9

Голы: Евгений Селезнев (дважды), Мирослав Бундаш (дважды), Матвей Бобаль (дважды), Владислав Микуляк (дважды), Эдуард Цихмейструк – Александр Педан (трижды), Александр Денисов, Александр Олень (дважды), Тамерлан, В. Шевченко, Селезнев младший.