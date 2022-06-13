Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Пресс-конференция Петракова в Лодзи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига наций
13 июня 2022, 00:32 | Обновлено 13 июня 2022, 00:42
43
0

Пресс-конференция Петракова в Лодзи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

13 июня в 17:30 пройдет пресс-конференция наставника сборной Украины

13 июня 2022, 00:32 | Обновлено 13 июня 2022, 00:42
43
0
Пресс-конференция Петракова в Лодзи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УАФ. Александр Петраков

13 июня в 17:30 в польской Лодзи состоится пресс-конференция главного тренера сборной Украины Александра Петракова и игрока команды Виталия Миколенко

После пресс-конференции, в 18:00, начнется официальная тренировка национальной команды, которая 15 минут будет открыта для представителей СМИ.

На следующий день, 14 июня в 21:45, сборная Украины проведет матч 4-го тура Лиги наций против команды Ирландии.

17:30. Пресс-конференция Петракова в Лодзи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Плейер будет добавление перед началом мероприятия.

По теме:
Олег ЛУЖНЫЙ: «Украина на голову сильнее всех сборных в группе Лиги наций»
ВИДЕО. Очень трогательно. Как жена и дети встречали Пятова
Норвегия – Швеция – 3:2. Бенефис Холанда. Видео голов и обзор матча
сборная Украины по футболу пресс-конференция Александр Петраков Лига наций смотреть онлайн сборная Ирландии по футболу Украина - Ирландия Виталий Миколенко
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Проводы Пятова, Малиновский, Цыганков и Караваев топ, убойный второй тайм
Футбол | 12 июня 2022, 11:40 14
Проводы Пятова, Малиновский, Цыганков и Караваев топ, убойный второй тайм
Проводы Пятова, Малиновский, Цыганков и Караваев топ, убойный второй тайм

Обозреватель Sport.ua итожит разгромную победу сборной Украины над Арменией

Владимир КЛИЧКО: «Рой Джонс, на чьей ты стороне?»
Бокс | 12 июня 2022, 20:15 1
Владимир КЛИЧКО: «Рой Джонс, на чьей ты стороне?»
Владимир КЛИЧКО: «Рой Джонс, на чьей ты стороне?»

Украинец обратился к бывшему американскому боксеру

ВИДЕО. Невероятный гол со своей половины поля забит в Лиге наций
Футбол | 12.06.2022, 06:10
ВИДЕО. Невероятный гол со своей половины поля забит в Лиге наций
ВИДЕО. Невероятный гол со своей половины поля забит в Лиге наций
Журналист: Зидан отклонил предложение ПСЖ
Футбол | 12.06.2022, 18:31
Журналист: Зидан отклонил предложение ПСЖ
Журналист: Зидан отклонил предложение ПСЖ
Испания одолела Чехию, Португалия без Роналду уступила Швейцарии
Футбол | 12.06.2022, 23:45
Испания одолела Чехию, Португалия без Роналду уступила Швейцарии
Испания одолела Чехию, Португалия без Роналду уступила Швейцарии
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Жан БЕЛЕНЮК о позиции МОК: «Неужели в Украине закончилась война?»
Жан БЕЛЕНЮК о позиции МОК: «Неужели в Украине закончилась война?»
11.06.2022, 15:25 1
Другие виды
Дюбуа и Брайан чудом выходят на бой за титул. Победитель будет среди элиты
Дюбуа и Брайан чудом выходят на бой за титул. Победитель будет среди элиты
12.06.2022, 00:10 8
Бокс
Тренер сборной Армении: «Пропустили от Украины три несправедливых гола»
Тренер сборной Армении: «Пропустили от Украины три несправедливых гола»
11.06.2022, 20:30 8
Футбол
Андрей ПЯТОВ: «Мы договорились с Забарным: он срезает, я отбиваю»
Андрей ПЯТОВ: «Мы договорились с Забарным: он срезает, я отбиваю»
11.06.2022, 22:11
Футбол
Украина – Армения – 3:0. Разгром в Лодзи. Видео голов и обзор матча
Украина – Армения – 3:0. Разгром в Лодзи. Видео голов и обзор матча
11.06.2022, 18:50 5
Футбол
Телефонный звонок стоимостью 1 000 000 гривен
Телефонный звонок стоимостью 1 000 000 гривен
11.06.2022, 10:42
Другие виды
Стала известна заявка сборной Украины на матч с Арменией
Стала известна заявка сборной Украины на матч с Арменией
11.06.2022, 09:58 4
Футбол
ЗАНТАРАЯ: «Если к турниру допустят россиян, я откажусь от всех титулов!»
ЗАНТАРАЯ: «Если к турниру допустят россиян, я откажусь от всех титулов!»
11.06.2022, 01:41 13
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем