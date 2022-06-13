Пресс-конференция Петракова в Лодзи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
13 июня в 17:30 пройдет пресс-конференция наставника сборной Украины
13 июня в 17:30 в польской Лодзи состоится пресс-конференция главного тренера сборной Украины Александра Петракова и игрока команды Виталия Миколенко.
После пресс-конференции, в 18:00, начнется официальная тренировка национальной команды, которая 15 минут будет открыта для представителей СМИ.
На следующий день, 14 июня в 21:45, сборная Украины проведет матч 4-го тура Лиги наций против команды Ирландии.
17:30. Пресс-конференция Петракова в Лодзи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Плейер будет добавление перед началом мероприятия.
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