13 июня в 17:30 в польской Лодзи состоится пресс-конференция главного тренера сборной Украины Александра Петракова и игрока команды Виталия Миколенко.

После пресс-конференции, в 18:00, начнется официальная тренировка национальной команды, которая 15 минут будет открыта для представителей СМИ.

На следующий день, 14 июня в 21:45, сборная Украины проведет матч 4-го тура Лиги наций против команды Ирландии.

17:30. Пресс-конференция Петракова в Лодзи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Плейер будет добавление перед началом мероприятия.