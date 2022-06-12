КАРАВАЕВ: «Планируем вернуться в элитный дивизион Лиги наций»

Защитник сборной Украины Александр Караваев поделился впечатлениями от победы над Арменией (3:0) в Лиге наций:

«Получилось хорошо. Когда я отдавал передачу, защитник выбивал, причем прямо мне на ногу. Мне ничего не оставалось, кроме как пробить. Удар был точный. Конечно, когда счет 2:0, то еще легче играть. С пониманием, что ведем в счете, нужно довести матч до логического завершения.

А потом вышел Миколенко и забил такой нереальный мяч. Мы только радуемся друг за друга, когда кто-то забивает гол или отдает результативную передачу. Это способствует общему результату команды. Такая атмосфера царит у нас всегда. Это очень ценно.

Мы понимаем, что вылетели из элитного дивизиона не по спортивному принципу. Очень досадно. Но мы это принимаем, потому что это уже не отменить. Мы играем в лиге В и должны на футбольном поле доказывать, что способны выступать в дивизионе А. Будем делать все, чтобы выиграть каждый матч и выйти в лигу А как можно скорее».