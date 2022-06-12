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  4. Андрей ПЯТОВ: «Швейцарцы в Лиге наций? Что заслужили, то и имеют»
Лига наций
12 июня 2022, 22:41 | Обновлено 12 июня 2022, 22:48
2999
0

Андрей ПЯТОВ: «Швейцарцы в Лиге наций? Что заслужили, то и имеют»

Голкипер сборной Украины оценил выступления Швейцарии в Лиге наций

12 июня 2022, 22:41 | Обновлено 12 июня 2022, 22:48
2999
0
Андрей ПЯТОВ: «Швейцарцы в Лиге наций? Что заслужили, то и имеют»
Getty Images/Global Images Ukraine

Голкипер сборной Украины Андрей Пятов оценил выступления сборной Швейцарии в Лиге наций.

«Да, мы можем занять первое место в группе Лиги наций. У нас сильная команда. Мы доказали, что имеем право играть на чемпионате мира. Но фортуна не повернулась к нам лицом.

Я вижу, что нам под силу занять первое место и подняться в дивизион А. Я вижу, как там очень «удачно» выступают швейцарцы. Что заслужили – то и есть».

Швейцария проиграла все три матча в своей группе Лиги наций А. В минувшем турнире швейцарцы сохранили прописку в элите благодаря техническому поражению для сборной Украины, из-за отказа врача кантона в проведении матча вследствие вспышки коронавируса в украинской команде. 

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Источник vZbirna
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