Тренер Любомира рассказал, почему команда не сыграет в новом чемпионате

Футбольный клуб «Любомир» (Ставище) не сможет продолжить борьбу во Второй лиге. Об этом сообщил главный тренер команды Вадим Лазоренко.

«По объективным причинам руководство клуба в лице президента Джужика Леонида Петровича приняло решение, что ФК «Любомир» не будет играть во Второй лиге в сезоне-2022/23. Также не будет принимать участие в своих соревнованиях молодежный состав U-19. Проект ФК «Любомир» остается и будет развиваться дальше, но, к сожалению, пока без профессионального футбола!

Это был первый сезон молодой команды, которая начала писать свою историю на профессиональном уровне. Клуб по разным причинам оказался не готов к чемпионату, команду штормило и, как итог, последнее место в группе после 11 поражений подряд. Но качественная игра на финише первого круга с лидерами группы и первые набранные очки вселили уверенность в руководителей, игроков и тренеров команды.

Не было сомнений, что задача сохранения прописки в профессиональном футболе будет выполнена! Но война внесла свои коррективы… ФК «Любомир» обязательно вернется в профессиональный футбол в ближайшем будущем. Я рад, что был частью истории клуба! Удачи всем нам, здоровья и мира!», – написал Лазоренко в Фейсбуке.

На момент остановки чемпионата Украины «Любомир» занимал последнее место в группе А.