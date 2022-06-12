Тренер Любомира рассказал, почему команда не сыграет в новом чемпионате
Клуб будет развиваться дальше без профессионального футбола
Футбольный клуб «Любомир» (Ставище) не сможет продолжить борьбу во Второй лиге. Об этом сообщил главный тренер команды Вадим Лазоренко.
«По объективным причинам руководство клуба в лице президента Джужика Леонида Петровича приняло решение, что ФК «Любомир» не будет играть во Второй лиге в сезоне-2022/23. Также не будет принимать участие в своих соревнованиях молодежный состав U-19. Проект ФК «Любомир» остается и будет развиваться дальше, но, к сожалению, пока без профессионального футбола!
Это был первый сезон молодой команды, которая начала писать свою историю на профессиональном уровне. Клуб по разным причинам оказался не готов к чемпионату, команду штормило и, как итог, последнее место в группе после 11 поражений подряд. Но качественная игра на финише первого круга с лидерами группы и первые набранные очки вселили уверенность в руководителей, игроков и тренеров команды.
Не было сомнений, что задача сохранения прописки в профессиональном футболе будет выполнена! Но война внесла свои коррективы… ФК «Любомир» обязательно вернется в профессиональный футбол в ближайшем будущем. Я рад, что был частью истории клуба! Удачи всем нам, здоровья и мира!», – написал Лазоренко в Фейсбуке.
На момент остановки чемпионата Украины «Любомир» занимал последнее место в группе А.
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