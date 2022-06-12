Сестры Киченок сразятся между собой на турнире в Бирмингеме

Состоялась жеребьевка парного разряда на травяном турнире WTA 250 в Бирмингеме.

В первом круге матч между собой проведут сестры Киченок.

Людмила в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии, посеянные под вторым номером, сразятся против Надежды в тандеме с сербкой Александрой Крунич.

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