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  4. Сестры Киченок сразятся между собой на турнире в Бирмингеме
WTA
12 июня 2022, 19:50 | Обновлено 12 июня 2022, 19:51
204
0

Сестры Киченок сразятся между собой на турнире в Бирмингеме

Не лучший жребий для украинских теннисисток

12 июня 2022, 19:50 | Обновлено 12 июня 2022, 19:51
204
0
Сестры Киченок сразятся между собой на турнире в Бирмингеме
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок и Алена Остапенко

Состоялась жеребьевка парного разряда на травяном турнире WTA 250 в Бирмингеме.

В первом круге матч между собой проведут сестры Киченок.

Людмила в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии, посеянные под вторым номером, сразятся против Надежды в тандеме с сербкой Александрой Крунич. 

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

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Людмила Киченок Надежда Киченок WTA Бирмингем Александра Крунич Алена Остапенко
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Источник Sport.ua
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