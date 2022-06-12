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  4. Марченко не смог пробиться в основу челленджера в Илкли
ATP
12 июня 2022, 17:25 |
87
1

Марченко не смог пробиться в основу челленджера в Илкли

Илья не смог реализовать матчбол в третьем сете

12 июня 2022, 17:25 |
87
1
Марченко не смог пробиться в основу челленджера в Илкли
ATP. Илья Марченко

Украинский теннисист Илья Марченко завершил борьбу в квалификации челленджера в Илкли.

В полуфинале отбора Илья в напряженно матче уступил Ринки Хидзикате из Австралии, посеянному под 11 номером.

Илкли. Полуфинал квалификации
Илья Марченко (Украина) – Ринки Хидзиката (Австралия) – 3:6, 7:6(5), 6:7(2)

Отметим, что до тай-брейка в третьем сете оба теннисиста имели по матчболу, но реализовать их не смогли.

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Илья Марченко Ринки Хидзиката ATP Илкли
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Источник Sport.ua
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Это конец карьеры Илья. Конец...
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