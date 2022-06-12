Марченко не смог пробиться в основу челленджера в Илкли

Украинский теннисист Илья Марченко завершил борьбу в квалификации челленджера в Илкли.

В полуфинале отбора Илья в напряженно матче уступил Ринки Хидзикате из Австралии, посеянному под 11 номером.

Илкли. Полуфинал квалификации

Илья Марченко (Украина) – Ринки Хидзиката (Австралия) – 3:6, 7:6(5), 6:7(2)

Отметим, что до тай-брейка в третьем сете оба теннисиста имели по матчболу, но реализовать их не смогли.