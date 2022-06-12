ATP12 июня 2022, 17:25 |
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Марченко не смог пробиться в основу челленджера в Илкли
Илья не смог реализовать матчбол в третьем сете
12 июня 2022, 17:25 |
87
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Украинский теннисист Илья Марченко завершил борьбу в квалификации челленджера в Илкли.
В полуфинале отбора Илья в напряженно матче уступил Ринки Хидзикате из Австралии, посеянному под 11 номером.
Илкли. Полуфинал квалификации
Илья Марченко (Украина) – Ринки Хидзиката (Австралия) – 3:6, 7:6(5), 6:7(2)
Отметим, что до тай-брейка в третьем сете оба теннисиста имели по матчболу, но реализовать их не смогли.
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