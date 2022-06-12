Ярмоленко и Сирота вернулись в общую группу сборной Украины

В воскресенье национальная команда Украины провела утреннюю тренировку на городском стадионе «Видзев Лодзь».

Александр Петраков поздравил и подарил футболки двум именинникам вчерашнего дня – тренеру по физподготовке Ивану Баштовому и игроку Александру Сироте.

Сирота уже выздоровел и сегодня вернулся в общую группу, вернулся туда и Андрей Ярмоленко, который накануне болел. Уже вторую тренировку подряд работает с командой и Эдуард Соболь, также преодолевший болезненное состояние.

Матч против Ирландии состоится 14 июня на стадионе ЛКС в Лодзи, начало в 21:45 по Киеву.