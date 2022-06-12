Молодежные турниры12 июня 2022, 16:50 | Обновлено 12 июня 2022, 16:51
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Ротань назвал стартовый состав сборной U-21 на матч с Арменией
Владислав Супряга выйдет с первых минут
12 июня 2022, 16:50 | Обновлено 12 июня 2022, 16:51
1526
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В воскресенье, 12 июня, состоится матч квалификации Евро-2023 U-21, в котором сыграют молодежные сборные Армении и Украины.
Стартовый состав Украины U-21: Фесюн, Сыч, Таловеров, Боль, Вивчаренко, Желизко, Билошевский, Брагару, Кулиев, Кухаревич, Супряга.
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