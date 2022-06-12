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Молодежные турниры
12 июня 2022, 16:50 | Обновлено 12 июня 2022, 16:51
1526
0

Ротань назвал стартовый состав сборной U-21 на матч с Арменией

Владислав Супряга выйдет с первых минут

12 июня 2022, 16:50 | Обновлено 12 июня 2022, 16:51
1526
0
Ротань назвал стартовый состав сборной U-21 на матч с Арменией
УАФ. Владислав Супряга

В воскресенье, 12 июня, состоится матч квалификации Евро-2023 U-21, в котором сыграют молодежные сборные Армении и Украины.

Стартовый состав Украины U-21: Фесюн, Сыч, Таловеров, Боль, Вивчаренко, Желизко, Билошевский, Брагару, Кулиев, Кухаревич, Супряга.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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