ATP12 июня 2022, 16:10 | Обновлено 12 июня 2022, 16:11
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Энди Маррей – Маттео Берреттини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финала на турнире в Штутгарте
12 июня 2022, 16:10 | Обновлено 12 июня 2022, 16:11
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12 июня состоится финальный матч в рамках турнира ATP 250 в Штутгарте, в котором встретятся британец Энди Маррей и итальянец Маттео Берреттини.
Начало встречи в 16:10 по Киеву.
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