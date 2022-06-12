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ATP
12 июня 2022, 16:10 | Обновлено 12 июня 2022, 16:11
240
0

Энди Маррей – Маттео Берреттини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала на турнире в Штутгарте

12 июня 2022, 16:10 | Обновлено 12 июня 2022, 16:11
240
0
Энди Маррей – Маттео Берреттини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Энди Маррей

12 июня состоится финальный матч в рамках турнира ATP 250 в Штутгарте, в котором встретятся британец Энди Маррей и итальянец Маттео Берреттини.

Начало встречи в 16:10 по Киеву.

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Источник Sport.ua
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