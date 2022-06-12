Энди Маррей – Маттео Берреттини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

12 июня состоится финальный матч в рамках турнира ATP 250 в Штутгарте, в котором встретятся британец Энди Маррей и итальянец Маттео Берреттини.

Начало встречи в 16:10 по Киеву.

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