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Лига наций
12 июня 2022, 16:05 |
679
0

Названа бригада арбитров, которая рассудит матч Украина – Ирландия

Встречу Лиги наций рассудят арбитры из Турции

12 июня 2022, 16:05 |
679
0
Названа бригада арбитров, которая рассудит матч Украина – Ирландия
Getty Images/Global Images Ukraine. Али Палабыйык

На поединке Лиги наций-2022/23 Украина – Ирландия будет работать судейская бригада из Турции.

В роли главного арбитра выступит 40-летний Али Палабыйык. На линиях ему помогут Серкан Олгунджан и Джейхун Сесигузель. Четвертый арбитр – Хусейн Гечек.

Матч состоится 14 июня в польской Лодзи на стадионе ЛКС (начало – в 21:45 по киевскому времени).

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Источник Украинская ассоциация футбола
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