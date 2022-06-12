Лига наций12 июня 2022, 16:05 |
679
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Названа бригада арбитров, которая рассудит матч Украина – Ирландия
Встречу Лиги наций рассудят арбитры из Турции
12 июня 2022, 16:05 |
679
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На поединке Лиги наций-2022/23 Украина – Ирландия будет работать судейская бригада из Турции.
В роли главного арбитра выступит 40-летний Али Палабыйык. На линиях ему помогут Серкан Олгунджан и Джейхун Сесигузель. Четвертый арбитр – Хусейн Гечек.
Матч состоится 14 июня в польской Лодзи на стадионе ЛКС (начало – в 21:45 по киевскому времени).
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