Названа бригада арбитров, которая рассудит матч Украина – Ирландия

На поединке Лиги наций-2022/23 Украина – Ирландия будет работать судейская бригада из Турции.

В роли главного арбитра выступит 40-летний Али Палабыйык. На линиях ему помогут Серкан Олгунджан и Джейхун Сесигузель. Четвертый арбитр – Хусейн Гечек.

Матч состоится 14 июня в польской Лодзи на стадионе ЛКС (начало – в 21:45 по киевскому времени).