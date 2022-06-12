Лига наций12 июня 2022, 15:31 | Обновлено 12 июня 2022, 15:36
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ВИДЕО. Забарный за 30 млн, Барселона и Зинченко, ставим на Испанию
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
12 июня 2022, 15:31 | Обновлено 12 июня 2022, 15:36
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1. Динамо запросило у Тоттенхэма 30 млн евро за Забарного
2. Зинченко попал в сферу интересов Барселоны
3. Прохазка задушил Тейшейру и отобрал пояс UFC
4. Прогноз на матч Испания – Чехия
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