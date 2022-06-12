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  4. ВИДЕО. Забарный за 30 млн, Барселона и Зинченко, ставим на Испанию
Лига наций
12 июня 2022, 15:31 | Обновлено 12 июня 2022, 15:36
591
0

ВИДЕО. Забарный за 30 млн, Барселона и Зинченко, ставим на Испанию

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

12 июня 2022, 15:31 | Обновлено 12 июня 2022, 15:36
591
0
ВИДЕО. Забарный за 30 млн, Барселона и Зинченко, ставим на Испанию
Getty Images/Global Images Ukraine

1. Динамо запросило у Тоттенхэма 30 млн евро за Забарного
2. Зинченко попал в сферу интересов Барселоны
3. Прохазка задушил Тейшейру и отобрал пояс UFC
4. Прогноз на матч Испания – Чехия

Эти и другие важные новости дня, смотрите в видеоновостях Sport.ua в партнерстве с Parimatch.

 

 

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Источник Sport.ua
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