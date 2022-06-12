Федерер рассказал, на каких турнирах планирует сыграть в этом сезоне

Бывший лидер мирового рейтинга Роджер Федерер рассказал, какие турниры он планирует сыграть в текущем сезоне.

«Я пока не планирую больше, чем Кубок Лэйвера и турнир в Базеле на этот год. После Базеля сезон еще не заканчивается. Для меня важно набрать форму, чтобы иметь возможность полноценно тренироваться. Как только я смогу это сделать, то буду выбирать сколько турниров играть и где именно.

Кубок Лейвера - определенно хорошее место для возвращения. Мне не придется играть пять матчей за шесть дней. Возможно, мне придётся это сделать в Базеле, так что я должен хорошо подготовиться на тренировках. Мне самому интересно, что из этого получится. Но я надеюсь, что все сложится, так как я прошел длинный путь и уже близок к возвращению. Следующие три-четыре месяца будут очень важны.

Планирую ли я играть в 2023? Определенно да. Пока не знаю как и где, но такие мысли есть», – сказал Федерер.

Кубок Лейвера запланирован на третью неделю сентября, турнир в Базеле состоится в конце октября.