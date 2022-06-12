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  4. Федерер рассказал, на каких турнирах планирует сыграть в этом сезоне
ATP
12 июня 2022, 15:30 |
79
0

Федерер рассказал, на каких турнирах планирует сыграть в этом сезоне

Роджер пока что не собирается уходить из тенниса

12 июня 2022, 15:30 |
79
0
Федерер рассказал, на каких турнирах планирует сыграть в этом сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Роджер Федерер

Бывший лидер мирового рейтинга Роджер Федерер рассказал, какие турниры он планирует сыграть в текущем сезоне.

«Я пока не планирую больше, чем Кубок Лэйвера и турнир в Базеле на этот год. После Базеля сезон еще не заканчивается. Для меня важно набрать форму, чтобы иметь возможность полноценно тренироваться. Как только я смогу это сделать, то буду выбирать сколько турниров играть и где именно.

Кубок Лейвера - определенно хорошее место для возвращения. Мне не придется играть пять матчей за шесть дней. Возможно, мне придётся это сделать в Базеле, так что я должен хорошо подготовиться на тренировках. Мне самому интересно, что из этого получится. Но я надеюсь, что все сложится, так как я прошел длинный путь и уже близок к возвращению. Следующие три-четыре месяца будут очень важны.

Планирую ли я играть в 2023? Определенно да. Пока не знаю как и где, но такие мысли есть», – сказал Федерер.

Кубок Лейвера запланирован на третью неделю сентября, турнир в Базеле состоится в конце октября.

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Источник Большой теннис Украины
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