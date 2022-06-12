Руслан РОТАНЬ: «В матче с Арменией будет масштабная ротация»
Тренер украинской молодежки – о предстоящем матче
В преддверии поединка отборочного турнира Евро-2023 (U-21) против команды Армении, который начнется сегодня в 18:00 по киевскому времени на стадионе Ереванской футбольной академии, главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань поделился ожиданиями от матча.
- Руслан Петрович, как вы будете настраивать команду на игру, не имеющую турнирного значения?
- Мы разговаривали с ребятами на эту тему. И все пришли к выводу, что результат в предстоящем поединке для нас важен, поскольку сборную Украины ждут матчи плей-офф, поэтому групповой турнир очень хочется завершить на мажорной ноте и при этом показать качественный футбол, к чему мы всегда стремимся.
Каждая победа любой украинской сборной поддерживает наших воинов. Брат одного из наших футболистов – на передовой. Ребята в очень тяжелых условиях смотрели некоторые наши матчи. Они переживают, и мы переживаем за украинских бойцов. А положительными результатами на международной арене, надеюсь, прибавляем им настроение.
- Следует ли ожидать масштабной ротации в составе сине-желтых?
- Да. Игры у нас проходят через два дня на третий, поэтому многие ребята чувствуют усталость. Но это ни в коем случае не означает, что у нас есть первый и второй состав. Сегодня сыграет тот состав, который должен выполнить поставленную задачу.
- Успели ли вы проанализировать прошлый поединок с Францией — больше ли сосредоточились на подготовке к игре с Арменией?
- Пока очень мало времени, чтобы делать какие-то выводы. У нас был сложный перелет в Ереван, восстановление, поэтому сейчас все мысли только о предстоящей встрече.
- Вы говорили, что французы подарили свои футболки нашей команде…
- Да. Мы раздали их ребятам, а они эти подарки отправят на благотворительность для поддержки украинской армии.
- Поединок с Арменией, как вы уже сказали, очень важен для вас. Несмотря на это, вы понемногу присматриваетесь к возможным соперникам по плей-офф?
- Мы в курсе дела, но пока не хочется на этом сконцентрироваться. Как бы там ни было, кто бы ни попал к нам в оппоненты, надо побеждать.
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