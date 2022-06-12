WTA12 июня 2022, 14:41 |
344
2
Обидчицы украинок разыграли титул в Хертогенбосе
Победила та, которая обыграла больше украинок по пути в финал
12 июня 2022, 14:41 |
344
2
Состоялась финальная встреча на травяном турнире WTA 250 в Нидерландах.
Обидчица Даяны Ястремской и Ангелины Калининой россиянка Екатерина Александрова в двух сетах разобралась с Ариной Соболенко, которая на старте соревнований обыграла Катерину Байндл.
Хертогенбос. Финал
Екатерина Александрова [7] – Арина Соболенко [1] – 7:5, 6:0
Для Александровой это был второй титул WTA в карьере и первый на траве.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 09 июня 2022, 17:45 8
Александр Бублик был очень недоволен
Футбол | 11 июня 2022, 21:58 0
Каталонцы ищут усиление на левый фланг защиты
Футбол | 12.06.2022, 11:40
Футбол | 12.06.2022, 10:43
Футбол | 11.06.2022, 22:11
Новини партнерів
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Чума на оба ваших дома. У Катерини на лобі написано "кримнаш" (придивіться пильніше), Соболенка взагалі повинна сидіти з Лукой на одній лаві...
Нафиг нам эта новость нужна???
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
10.06.2022, 21:46 4
12.06.2022, 04:34
10.06.2022, 19:09 2
11.06.2022, 01:41 13
11.06.2022, 18:50 5
10.06.2022, 11:21
11.06.2022, 10:42
12.06.2022, 02:48 5