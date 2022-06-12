Обидчицы украинок разыграли титул в Хертогенбосе

Состоялась финальная встреча на травяном турнире WTA 250 в Нидерландах.

Обидчица Даяны Ястремской и Ангелины Калининой россиянка Екатерина Александрова в двух сетах разобралась с Ариной Соболенко, которая на старте соревнований обыграла Катерину Байндл.

Хертогенбос. Финал

Екатерина Александрова [7] – Арина Соболенко [1] – 7:5, 6:0

Для Александровой это был второй титул WTA в карьере и первый на траве.