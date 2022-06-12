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  4. Обидчицы украинок разыграли титул в Хертогенбосе
WTA
12 июня 2022, 14:41 |
344
2

Обидчицы украинок разыграли титул в Хертогенбосе

Победила та, которая обыграла больше украинок по пути в финал

12 июня 2022, 14:41 |
344
2
Обидчицы украинок разыграли титул в Хертогенбосе
Getty Images/Global Images Ukraine. Екатерина Александрова

Состоялась финальная встреча на травяном турнире WTA 250 в Нидерландах.

Обидчица Даяны Ястремской и Ангелины Калининой россиянка Екатерина Александрова в двух сетах разобралась с Ариной Соболенко, которая на старте соревнований обыграла Катерину Байндл.

Хертогенбос. Финал
Екатерина Александрова [7] – Арина Соболенко [1] – 7:5, 6:0

Для Александровой это был второй титул WTA в карьере и первый на траве.

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Екатерина Александрова WTA Хертогенбос Арина Соболенко
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Источник Sport.ua
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Sashamar
Чума на оба ваших дома. У Катерини на лобі написано "кримнаш" (придивіться пильніше), Соболенка взагалі повинна сидіти з Лукой на одній лаві...
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+1
Spectra
Нафиг нам эта новость нужна???
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