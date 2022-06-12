Роман ЯРЕМЧУК: «Голы – это не работа Малиновского»

Форвард сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал победу 3:0 над Арменией в Лиге наций:

«Ожидали, что соперник будет глубоко обороняться, будет очень мало свободных зон. Мы были к этому готовы, во втором тайме нашли момент и сломали их защиту, забили гол. Малое количество моментов связано с тем, что было мало пространства, и совсем не было свободных зон.

Конечно, мы понимали, что нужно забить быстрый гол, тогда откроется гораздо больше свободных зон, появятся голевые моменты. В общем, 3:0, поэтому все счастливы.

Сухая серия Малиновского? Я думаю, голы – не его работа. Его работа – это вести игру, ассистировать, и уже при случае забивать. Он провел хороший матч, один из лидеров сборной. Поздравляю его с голом.

Против ирландцев следует ожидать сложный матч. Они крепкие ребята, многие выступают в Чемпионшипе».