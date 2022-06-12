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  4. Роман ЯРЕМЧУК: «Голы – это не работа Малиновского»
Лига наций
12 июня 2022, 10:43 | Обновлено 12 июня 2022, 12:20
2351
2

Роман ЯРЕМЧУК: «Голы – это не работа Малиновского»

Форвард сборной Украины – о победе над Арменией

12 июня 2022, 10:43 | Обновлено 12 июня 2022, 12:20
2351
2
Роман ЯРЕМЧУК: «Голы – это не работа Малиновского»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Форвард сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал победу 3:0 над Арменией в Лиге наций:

«Ожидали, что соперник будет глубоко обороняться, будет очень мало свободных зон. Мы были к этому готовы, во втором тайме нашли момент и сломали их защиту, забили гол. Малое количество моментов связано с тем, что было мало пространства, и совсем не было свободных зон.

Конечно, мы понимали, что нужно забить быстрый гол, тогда откроется гораздо больше свободных зон, появятся голевые моменты. В общем, 3:0, поэтому все счастливы.

Сухая серия Малиновского? Я думаю, голы – не его работа. Его работа – это вести игру, ассистировать, и уже при случае забивать. Он провел хороший матч, один из лидеров сборной. Поздравляю его с голом.

Против ирландцев следует ожидать сложный матч. Они крепкие ребята, многие выступают в Чемпионшипе».

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Роман Яремчук сборная Украины по футболу сборная Армении по футболу Армения - Украина Лига наций
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Источник Украинская ассоциация футбола
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Владимир Ключка
йому і приходиться забивать бо ти слабий нападник,на превеликий жаль
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MIkeVarivoda .
А де твоя робота?
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