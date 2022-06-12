Кирьос обвинил болельщиков в Штутгарте в расизме
Австралийский теннисист снова в центре скандала
Вчера Ник Кирьос в полуфинале травяного турнира АТР в немецком Штутгарте проиграл Энди Маррею 6:7 (5), 2:6. По ходу матча австралийский теннисист был оштрафован на один гейм за ссору с болельщиками.
Сам Кирьос сообщил о том, что причиной ссоры были расистские оскорбления в его адрес:
«Когда это прекратится? Мне приходится иметь дело с расистскими оскорблениями.
Я понимаю, что вел себя далеко не лучшим образом. Но такие комментарии как «заткнись и играй, маленькая черная овца», неприемлемы. Когда я отвечаю на них – меня наказывают».
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