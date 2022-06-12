Кирьос обвинил болельщиков в Штутгарте в расизме

Вчера Ник Кирьос в полуфинале травяного турнира АТР в немецком Штутгарте проиграл Энди Маррею 6:7 (5), 2:6. По ходу матча австралийский теннисист был оштрафован на один гейм за ссору с болельщиками.

Сам Кирьос сообщил о том, что причиной ссоры были расистские оскорбления в его адрес:

«Когда это прекратится? Мне приходится иметь дело с расистскими оскорблениями.

Я понимаю, что вел себя далеко не лучшим образом. Но такие комментарии как «заткнись и играй, маленькая черная овца», неприемлемы. Когда я отвечаю на них – меня наказывают».