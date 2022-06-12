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  4. Кирьос обвинил болельщиков в Штутгарте в расизме
ATP
12 июня 2022, 10:25 |
390
1

Кирьос обвинил болельщиков в Штутгарте в расизме

Австралийский теннисист снова в центре скандала

12 июня 2022, 10:25 |
390
1
Кирьос обвинил болельщиков в Штутгарте в расизме
Getty Images/Global Images Ukraine. Ник Кирьос

Вчера Ник Кирьос в полуфинале травяного турнира АТР в немецком Штутгарте проиграл Энди Маррею 6:7 (5), 2:6. По ходу матча австралийский теннисист был оштрафован на один гейм за ссору с болельщиками.

Сам Кирьос сообщил о том, что причиной ссоры были расистские оскорбления в его адрес:

«Когда это прекратится? Мне приходится иметь дело с расистскими оскорблениями.

Я понимаю, что вел себя далеко не лучшим образом. Но такие комментарии как «заткнись и играй, маленькая черная овца», неприемлемы. Когда я отвечаю на них – меня наказывают».

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Henriklarsson11
Можно подумати що спортсменів з іншим кольором шкіри не ображають з трибун. в професійного спортсмена повинен бути на це іммунітет
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