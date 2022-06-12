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  4. Гари НЕВИЛЛ: «Роналду останется, но Манчестер Юнайтед нужен нападающий»
Англия
12 июня 2022, 10:10 | Обновлено 12 июня 2022, 10:11
86
0

Гари НЕВИЛЛ: «Роналду останется, но Манчестер Юнайтед нужен нападающий»

Легендарный защитник – о трансферной кампании «Манчестер Юнайтед»

12 июня 2022, 10:10 | Обновлено 12 июня 2022, 10:11
86
0
Гари НЕВИЛЛ: «Роналду останется, но Манчестер Юнайтед нужен нападающий»
Getty Images/Global Images Ukraine. Гари Невилл

Легенда «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл рассказал о том, какие позиции нужно усилить клубу во время летнего трансферного окна:

«Если честно, я точно не могу сказать, какая линия нуждается в срочном усилении, пока мы не узнаем, какие игроки нравятся новому тренеру.

Но лично я считаю, что необходим центральный полузащитник. «Манчестер Юнайтед» нужны полузащитники. Им также нужен центральный нападающий. Я знаю, что Криштиану Роналду, скорее всего, останется, и он абсолютно блестящий игрок, но им нужен центральный нападающий. Центральный нападающий обязателен.

Я думаю, что нужен фланговый игрок, просто чтобы усилить команду, также нужны хорошие крайние защитники. Там есть четыре крайних защитника, будет интересно посмотреть, кто из них понравится новому тренеру».

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Источник ФК Манчестер Юнайтед
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