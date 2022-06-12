Гари НЕВИЛЛ: «Роналду останется, но Манчестер Юнайтед нужен нападающий»

Легенда «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл рассказал о том, какие позиции нужно усилить клубу во время летнего трансферного окна:

«Если честно, я точно не могу сказать, какая линия нуждается в срочном усилении, пока мы не узнаем, какие игроки нравятся новому тренеру.

Но лично я считаю, что необходим центральный полузащитник. «Манчестер Юнайтед» нужны полузащитники. Им также нужен центральный нападающий. Я знаю, что Криштиану Роналду, скорее всего, останется, и он абсолютно блестящий игрок, но им нужен центральный нападающий. Центральный нападающий обязателен.

Я думаю, что нужен фланговый игрок, просто чтобы усилить команду, также нужны хорошие крайние защитники. Там есть четыре крайних защитника, будет интересно посмотреть, кто из них понравится новому тренеру».