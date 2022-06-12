Гари НЕВИЛЛ: «Роналду останется, но Манчестер Юнайтед нужен нападающий»
Легендарный защитник – о трансферной кампании «Манчестер Юнайтед»
Легенда «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл рассказал о том, какие позиции нужно усилить клубу во время летнего трансферного окна:
«Если честно, я точно не могу сказать, какая линия нуждается в срочном усилении, пока мы не узнаем, какие игроки нравятся новому тренеру.
Но лично я считаю, что необходим центральный полузащитник. «Манчестер Юнайтед» нужны полузащитники. Им также нужен центральный нападающий. Я знаю, что Криштиану Роналду, скорее всего, останется, и он абсолютно блестящий игрок, но им нужен центральный нападающий. Центральный нападающий обязателен.
Я думаю, что нужен фланговый игрок, просто чтобы усилить команду, также нужны хорошие крайние защитники. Там есть четыре крайних защитника, будет интересно посмотреть, кто из них понравится новому тренеру».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
С финальным донатом от Parimatch сбор на установку для сбивания вражеских дронов завершился досрочно
Две ничьи в группе A3