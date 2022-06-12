Стерлинг может перейти в Челси

Вингер «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг может нынешним летом перейти в «Челси».

Подписания Эрлинга Холанда и Хулиана Альвареса значительно повышают уровень конкуренции в атаке «Манчестер Сити» в следующем сезоне. Стерлинг опасается потери места в основном составе накануне ЧМ-2022.

При этом 27-летний англичанин готов перейти в «Челси» только если получит гарантии места в основном составе от главного тренера «Синих» Томаса Тухеля. Стоимость трансфера может составить 60 миллионов фунтов.

Стерлинг выступает за «Манчестер Сити» с лета 2017 года. В нынешнем сезоне на его счету 17 голов и 9 ассистов в 47 матчах во всех турнирах.