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Англия
12 июня 2022, 09:45 |
194
0

Стерлинг может перейти в Челси

Вингер опасается нехватки игровой практики

12 июня 2022, 09:45 |
194
0
Стерлинг может перейти в Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Рахим Стерлинг

Вингер «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг может нынешним летом перейти в «Челси».

Подписания Эрлинга Холанда и Хулиана Альвареса значительно повышают уровень конкуренции в атаке «Манчестер Сити» в следующем сезоне. Стерлинг опасается потери места в основном составе накануне ЧМ-2022.

При этом 27-летний англичанин готов перейти в «Челси» только если получит гарантии места в основном составе от главного тренера «Синих» Томаса Тухеля. Стоимость трансфера может составить 60 миллионов фунтов.

Стерлинг выступает за «Манчестер Сити» с лета 2017 года. В нынешнем сезоне на его счету 17 голов и 9 ассистов в 47 матчах во всех турнирах.

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Рахим Стерлинг Манчестер Сити Челси
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Источник Daily Mirror
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