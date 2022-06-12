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Лига наций
12 июня 2022, 02:57 |
18
0

Сборная Украины одержала первую крупную победу в Лиге наций

Александр Петраков отпраздновал первую крупную викторию в 11-м матче во главе сборной

12 июня 2022, 02:57 |
18
0
Сборная Украины одержала первую крупную победу в Лиге наций
Getty Images/Global Images Ukraine

В 11-м своем матче в Лиге наций сборная Украины одержала первую крупную победу в этом турнире.

Для сравнения: премьерный разгром соперникам на чемпионатах Европы наша команда нанесла в 3-й игре (13 ноября 1994 года Эстонии - 3:0), в товарищеских встречах - в 19-й (13 августа 1996-го Литве - 5:2), а на чемпионатах мира - в 21-й (5 сентября 2001-го… Армении - 3:0).

Крупная победа над Арменией стала первой и для Александра Петракова во главе национальной дружины. Причем также в 11-м матче.

И вновь таки для сравнения. Мирон Маркевич отпраздновал первую крупную викторию в 1-й игре, Йожеф Сабо - во 2-й, Андрей Шевченко - в 3-й, Михаил Фоменко - в 5-й, Олег Блохин - в 11-й, Валерий Лобановский - в 14-й, а Алексей Михайличенко - в 16-й.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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Источник Sport.ua
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