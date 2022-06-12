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  4. Whoscored: Караваев и Малиновский лучшие игроки матча Украина – Армения
Лига наций
12 июня 2022, 02:23 | Обновлено 12 июня 2022, 03:00
79
0

Whoscored: Караваев и Малиновский лучшие игроки матча Украина – Армения

Оба футболиста получили высокую оценку

12 июня 2022, 02:23 | Обновлено 12 июня 2022, 03:00
79
0
Whoscored: Караваев и Малиновский лучшие игроки матча Украина – Армения
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче Лиги наций сборная Украины разгромила Армению со счетом 3:0.

По мнению авторитетного портала Whoscored, лучшими игроками встречи стали защитник Александр Караваев и полузащитник Руслан Малиновский, получившие оценки 8,6.

Напомним, Малиновский открыл счет в матче, а Караваев отметился голом и результативной передачей.

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Источник Sport.ua
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