Лига наций12 июня 2022, 02:23 | Обновлено 12 июня 2022, 03:00
79
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Whoscored: Караваев и Малиновский лучшие игроки матча Украина – Армения
Оба футболиста получили высокую оценку
12 июня 2022, 02:23 | Обновлено 12 июня 2022, 03:00
79
0
В матче Лиги наций сборная Украины разгромила Армению со счетом 3:0.
По мнению авторитетного портала Whoscored, лучшими игроками встречи стали защитник Александр Караваев и полузащитник Руслан Малиновский, получившие оценки 8,6.
Напомним, Малиновский открыл счет в матче, а Караваев отметился голом и результативной передачей.
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