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  4. ВИДЕО. Жирона и Тенерифе сыграли первый матч за выход в Ла Лигу
Испания
12 июня 2022, 01:58 | Обновлено 12 июня 2022, 03:00
79
0

ВИДЕО. Жирона и Тенерифе сыграли первый матч за выход в Ла Лигу

Встреча завершилась вничью

12 июня 2022, 01:58 | Обновлено 12 июня 2022, 03:00
79
0
ВИДЕО. Жирона и Тенерифе сыграли первый матч за выход в Ла Лигу
ФК Тенерифе

В Испании состоялся первый финальный матч плей-офф Сегунды, в котором встретились «Жирона» и «Тенерифе». Победитель двухматчевого противостояния станет обладателем последней путевки в Ла Лигу.

Встреча завершилась вничью со счетом 0:0. Ответный поединок состоится 19 июня.

Напомним, Ла Лигу по итогам сезона покидают «Гранада», «Леванте» и «Алавес». Пополнят элитный дивизион «Альмерия», «Вальядолид» и победитель плей-офф.

Сегунда. Плей-офф за путевку в Ла Лигу.

Финал. Первый матч.

Жирона – Тенерифе – 0:0

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Жирона Тенерифе Сегунда чемпионат Испании по футболу Ла Лига видео голов и обзор переходные матчи
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Источник Sport.ua
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