Испания12 июня 2022, 01:58 | Обновлено 12 июня 2022, 03:00
79
0
ВИДЕО. Жирона и Тенерифе сыграли первый матч за выход в Ла Лигу
Встреча завершилась вничью
12 июня 2022, 01:58 | Обновлено 12 июня 2022, 03:00
79
0
В Испании состоялся первый финальный матч плей-офф Сегунды, в котором встретились «Жирона» и «Тенерифе». Победитель двухматчевого противостояния станет обладателем последней путевки в Ла Лигу.
Встреча завершилась вничью со счетом 0:0. Ответный поединок состоится 19 июня.
Напомним, Ла Лигу по итогам сезона покидают «Гранада», «Леванте» и «Алавес». Пополнят элитный дивизион «Альмерия», «Вальядолид» и победитель плей-офф.
Сегунда. Плей-офф за путевку в Ла Лигу.
Финал. Первый матч.
Жирона – Тенерифе – 0:0
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 11 июня 2022, 08:01 3
Поединок состоится в субботу, 11 июня
Футбол | 11 июня 2022, 20:15 1
Преступление произошло на Ибице
Футбол | 11.06.2022, 23:39
Другие виды | 11.06.2022, 01:41
Футбол | 11.06.2022, 08:30
Новини партнерів
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
10.06.2022, 10:43 7
10.06.2022, 21:46 4
11.06.2022, 15:36
11.06.2022, 08:42 1
11.06.2022, 07:00
10.06.2022, 23:12
10.06.2022, 11:21
10.06.2022, 16:35 4