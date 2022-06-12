ВИДЕО. Жирона и Тенерифе сыграли первый матч за выход в Ла Лигу

В Испании состоялся первый финальный матч плей-офф Сегунды, в котором встретились «Жирона» и «Тенерифе». Победитель двухматчевого противостояния станет обладателем последней путевки в Ла Лигу.

Встреча завершилась вничью со счетом 0:0. Ответный поединок состоится 19 июня.

Напомним, Ла Лигу по итогам сезона покидают «Гранада», «Леванте» и «Алавес». Пополнят элитный дивизион «Альмерия», «Вальядолид» и победитель плей-офф.

Сегунда. Плей-офф за путевку в Ла Лигу.

Финал. Первый матч.

Жирона – Тенерифе – 0:0